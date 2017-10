El Tribunal de Comptes concedeix a Mas 15 dies més per pagar la fiança per les despeses del 9-N

Artur Mas, investigat per la consulta del 9-N









La Unitat d'Actuacions Previstes del Tribunal de Comptes ha resolt concedir 15 dies més de termini a l'expresident de la Generalitat Artur Mas per dipositar els més de tres milions d'euros que li resta encara pagar com a fiança per haver fet servir fons públics per a la consulta independentista de novembre de 2014.





L'ampliació del termini havia estat sol·licitada pel mateix Mas després d'acreditar davant l'òrgan de fiscalització comptable l'ingrés de 2,2 milions d'euros, si bé el total de la fiança ascendeix a 5,25 milions d'euros.





El nou termini suposa 15 dies hàbils i compten a partir de Mas i la resta d'investigats per aquestes despeses presumptament irregulars rebin el document amb la resposta que els ha emès aquest tribunal comptable.





L'escrit de l'advocat de Mas demanant més termini es va remetre també en nom de la resta d'afectats: els exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau, i cinc funcionaris del Govern.





S'hi sol·licitava una ampliació del termini inicial atenent "els mitjans econòmics dels presumptes responsables" i afegia que amb la aportació d'aquest dilluns considera demostrada la voluntat de dipositar la totalitat.





El lletrat també aclaria al seu escrit que la quantitat ingressada té únicament "l'estricta finalitat de respondre al requeriment de garantir la responsabilitat establerta provisionalment", i no té el caràcter de reintegrament, ja que encara no hi ha sentència.





La xifra total reclamada --5.251.948,17 euros-- respon a les despeses de l'organització del referèndum, uns 4,8 milions d'euros, més els interessos generats des de la data de la consulta fins al moment de la imposició de la fiança, que suposen al voltant de 400.000 euros.