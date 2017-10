Investigadors revelen l'efecte antitumoral de la fulla del mango sobre cèl·lules de càncer de mama

Noves investigacions en el càncer de mama









Investigadors del grup d'Immunologia Tumoral de la Universitat de Jaén (UJA), juntament amb investigadors del Departament d'Enginyeria Química i Tecnologia dels Aliments de la Universitat de Cadis (UCA), han demostrat els efectes antitumorals sobre cèl·lules de càncer de mama d'extractes obtinguts de la fulla del mango.





Segons s'ha informat des de la UJA, el projecte va sorgir amb l'objectiu de valorar el potencial de l'extracte de fulla del mango com a agent quimiopreventiu contra el càncer de mama humà. L'estudi examina quins components d'aquest full poden tenir efectes beneficiosos per a la prevenció del càncer de mama.





"Anteriorment, s'havien realitzat estudis sobre les propietats antiinflamatòries i antioxidants de la polpa del mango i de la seva escorça respecte a un altre tipus de càncers com el de còlon, però en aquest cas ens hem centrat en la fulla del mango, de la qual hem extret diferents extractes per al seu estudi, el que fa que sigui una investigació molt innovadora ", ha explicat José Juan Gaforio, professor de l'Àrea d'Immunologia i responsable del grup de recerca de la UJA.





El procediment es basa en la utilització de tècniques d'extracció a altes pressions que permet l'obtenció d'extractes naturals rics en compostos bioactius. S'han obtingut i estudiat diferents extractes determinant els seus efectes sobre cèl·lules tumorals de mama i cèl·lules epitelials normals humanes.





Al seu torn, dins de les tumorals, es distingeixen dos tipus com són les altament metastàtiques i les que tenen una escassa capacitat metastàsica. També s'ha tingut en consideració la diferent expressió de receptors hormonals, aspecte important en el càncer de mama.





Els resultats de la investigació conclouen que en el full del mango hi ha compostos que tenen activitat antitumoral. Segons José Juan Gaforio, "aquest efecte no es deu a un sol compost, sinó a la sinergia de diversos d'aquests compostos". A més, "depenent de quins compostos estiguin en major quantitat, el seu efecte serà més potent sobre cèl·lules tumorals altament metastàtiques o sobre les menys metastàsiques".





19 d'octubre, Dia del Càncer de Mama









Les fulles de mango utilitzades en l'estudi procedeixen de l'Institut d'Horticultura Mediterrània i Subtropical 'La Mayora', del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIS), ubicat a Màlaga.





El mango no és un cultiu tradicional a Espanya, però gràcies a les especials condicions climatològiques, s'ha començat a conrear en determinades regions de la costa andalusa i, com, assenyala José Juan Gaforio, "aquest tipus d'estudis aporta un valor afegit interessant a aquest cultiu ".





El càncer de mama és una de les principals amenaces per a les dones de tot el món. A Espanya, el 2016, es van diagnosticar al voltant de 25.000 nous casos. Per tant, es tracta d'una de les assignatures pendents és la prevenció.





Per ajudar a conscienciar la població, hi ha iniciatives com la celebració del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer de mama, que es commemora aquest 19 d'octubre. José Juan Gaforio ha aconsellat com a mesures a posar en pràctica en benefici de la prevenció, "mantenir un pes adequat, portar una alimentació saludable i realitzar activitat física". "A més, és essencial la realització de revisions periòdiques, el que permet detectar precoçment qualsevol problema i poder aturar-".