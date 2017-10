Macron augura un cimera de la UE amb un missatge d'unitat al voltant de Espanya

Macron assenyala Rajoy com el seu únic interlocutor.





El president de la República francesa, Emmanuel Macron, ha avançat que els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea enviaran un "missatge d'unitat al voltant de Espanya" enfront de la crisi política a Catalunya pel desafiament independentista.





"Serà un consell marcat per un missatge d'unitat al voltant dels nostres Estats membres davant els riscos que afronten, d'unitat al voltant de Espanya", ha expressat Macron a la seva arribada a la cimera europea.





Macron ha estat un dels mandataris europeus que més fermament s'ha pronunciat sobre Catalunya en les últimes setmanes, deixant clar que qualsevol solució ha de passar pel respecte a l'Estat de Dret.





En les seves declaracions públiques ha subratllat que el seu "únic interlocutor" és el president del Govern, Mariano Rajoy, en què confia plenament per "defensar els drets dels espanyols" i que no contempla la mediació de la Unió Europea per a un assumpte que és "intern".





Macron i Rajoy, que ha arribat a la cita europea sense fer declaracions, tenen previst veure a última hora de la tarda per abordar l'agenda europea i la situació a Catalunya.