Un informe policial conclou que hi va haver "connivència" entre Mossos i Generalitat l'1-O

L'informe qüestiona les dades ofertes pels Mossos.





Un informe policial sobre el dispositiu desplegat durant el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya contradiu les dades dels Mossos d'Esquadra en comprovar que en 41 dels 99 col·legis en els que van dir que havien detingut la votació, després la Generalitat va comptabilitzar més sís que persones figuraven censades.





En l'informe es qüestiona les dades ofertes l'11 d'octubre pels Mossos. Aquest cos va dir que l'1-O va detenir l'activitat de votació en 99 centres i van confiscar més de 400 urna s, sumant en aquesta última dada les actuacions dutes a terme en centres que no es van arribar a obrir. En total, la policia catalana va parlar de 149 centres en què es va impedir la votació.





Per contra, l'informe destaca que 50 dels 99 centres de votació en què van actuar els Mossos es correspon a localitats amb un únic centre de votació que, tot i que van afirmar haver aturat la votació i que per tant no hauria d'haver recompte , la Generalitat ha donat com a dada oficial que sí que ha existit recompte de vots. És més, d'aquests 50, en 41 la Generalitat ha comptabilitzat més sís que persones figuraven censades.





Després d'aquestes dades, l'informe -basat en les diligències remeses al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) - conclou que hi va haver "connivència" entre la Generalitat i la cúpula dels Mossos per "maquillar" l'actuació de la policia catalana. Argumenta que l'objectiu va ser que la policia catalana pogués sostenir que sí va tancar centres de votació, complint amb l'ordre judicial.





Els organitzadors del referèndum, afegeixen, van poder defensar que havien celebrat un referèndum i la Prefectura dels Mossos, per la seva banda, "aportar al TSJC unes dades de les seves actuacions a manera de justificació". L'informe diu que hi va haver "utilització partidista" dels Mossos.