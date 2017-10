Aznar adverteix a Rajoy que la reforma constitucional no pot ser un pagament a terminis a l'independentisme

L'expresident del Govern José María Aznar ha advertit aquest dijous 19 d'octubre que una hipotètica reforma de la Constitució "no ha de ser el pagament a terminis del que ara no estem disposats a pagar al secessionisme català", pel que ha rebutjat un canvi en la carta magna per evitar la sortida de Catalunya d'Espanya.

"El que està en joc és el pacte constitucional de 1978 que, a Catalunya, el nacionalisme ha donat per trencat i ha destruït. Com a resposta, no cap al meu parer una reforma constitucional", ha manifestat Aznar durant el discurs de clausura a València del fòrum #IDEASFAES sobre educació i sanitat de la Fundació FAES que presideix, en el qual ha rebutjat fer declaracions als mitjans.

Davant d'aquesta situació, l'expresident ha anomenat "enfortir la societat civil" davant "la mentida d'una independència daurada, gratuïta i saludada per tothom". La realitat, al seu parer, "és ben diferent" i ha citat raons com la fractura social, el "descrèdit internacional" i "l'abandonament massiu d'empreses que no veuen aquest paradís secessionista per enlloc".

Aznar ha apel·lat també a evitar el contagi a la Comunitat Valenciana, una regió que "està cridada a tenir més influència" i que "ha sabut fer de la seva cultura un actiu sense afeblir el comú".





SILENCIS COM MOSTRES DE DEBILITAT





En el cas de Catalunya, ha denunciat que el 'procès' "ha passat totes les línies vermelles" que existien "davant d'un desafiament de tal magnitud".





De fet, ha assegurat que els independentistes no han interpretat els "silencis" del Govern com "mostres de prudència" sinó com a símptomes de debilitat.





Per contra, Aznar creu que han venut "la mentida d'una independència daurada, gratuïta i saludada per tothom, quan la realitat és molt diferent".





"La fractura social, el descrèdit institucional i l'abandonament massiu d'empreses que no veuen aquest paradís secessionista per enlloc", ha il·lustrat.





Però "més enllà de les reclamacions independentistes", ha advertit que "el que està en joc és el pacte constitucional del 78, el valor de la Transició i, per tant, la continuïtat històrica d'Espanya".





Un procés que va fer de la Constitució "el terreny ferm de trobada entre els espanyols" i que "a Catalunya, el nacionalisme ha donat per trencat i ha destruït".





Segueix llegint a CatalunyaPress .