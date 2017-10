El TS rebutja suspendre la intervenció de les despeses de Catalunya per l'Estat

L'Alt tribunal no accepta els arguments de la Generalitat.





El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre cautelarment la intervenció de les despeses de Catalunya per part de l'Estat acordades el passat mes de setembre. Afirma que no hi ha risc que la no suspensió vagi a causar perjudicis irreparables en l'hipotètic cas que finalment es dicti l'anul·lació de l'acord de l'Executiu central i tampoc ho troben desproporcionat ni arbitrari.





La mesura cautelar havia estat sol·licitada per la Generalitat de Catalunya mentre l'alt tribunal resol sobre el fons de dos recursos que té plantejats davant aquest òrgan contra dit acord i l'ordre que la desenvolupa, respectivament, que van ser acordats per la Comissió Delegada del Govern per Afers Econòmics els passats 15 i 20 de setembre, respectivament.





En sengles actuacions dictades per la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem no s'accepta cap dels arguments esgrimits per la Generalitat per aconseguir que se suspengués cautelarment la decisió del Govern i Hisenda.





Així, destaquen que no hi ha risc que la no suspensió provoqui la pèrdua de la finalitat legítima del recurs ni que vagi a causar perjudicis irreparable s. "Ni es produeixen efectes irreversibles, ni és impossible executar una hipotètica sentència anul·latòria de l'acord impugnat", assenyalen els magistrats en les seves resolucions.





NO ES PODEN DESTINAR RECURSOS A UNA ACTIVITAT INCONSTITUCIONAL





Ressalten a més que el destí dels fons públics obtinguts a través del Fons de Liquiditat Autonòmic ha de ser ajustat a Dret "i no és ajustat a dret que es destinin a finançar una activitat inconstitucional -l'esmentat referèndum il·legal-", el que reforça l'aparença de legalitat de l'acord ara impugnat.





"Ni el perjudici és irreparable, ni la recurrent prova aquesta circumstància i, perquè les mesures adoptades garanteixen l'interès general i de tercers a l'assegurar la prestació dels serveis públics, i no s'impedeix la reversió de la situació i l'execució d'una hipotètica sentència estimatòria ", ha de rebutjar-se la mesura cautelar", resumeix un de les actuacions donats a conèixer.





El Suprem afegeix que l'interès general i el de tercers, "a l'assegurar la prestació dels serveis públics i preservar l'estabilitat pressupostària, exigeixen que l'Acord es compleixi i suspendre aquest Acord pertorbaria greument i de forma possiblement irreparable l'interès general".





NO ÉS DESPROPORCIONAT NI ARBITRARI





El Suprem indica a més que en el judici limitat que és propi de l'examen de la mesura cautelar -on no prejutja el fons de l'assumpte plantejat en els recursos- no s'aprecia a primera vista de forma clara els al·legats fets per la Generalitat contra els acords del Govern i Hisenda, com una falta de motivació, desproporció i arbitrarietat de les mesures, manca de cobertura legal o sostracció de competències al Tribunal Constitucional, ni vulneració de l'autonomia financera de la Generalitat.





El passat 19 de setembre el Suprem va donar trasllat aquest dimarts a l'Advocacia de l'Estat del recurs del Govern de Carles Puigdemont i li va demanar informe sobre la conveniència d'aplicar o no la mesura cautelar de suspensió que avui ha rebutjat.





En aquesta ocasió fonts del Suprem van desmentir vicepresident català Oriol Junqueras, que va donar per suspesa la intervenció de les finances de la Generalitat per part del Govern central després que el Tribunal Suprem (TS) hagués començat a donar tràmit al recurs de la Generalitat. En aquest cas no s'han demanat al·legacions a la Fiscalia en no estar en qüestió un assumpte que afecti a drets fonamentals.





La controvèrsia va començar a mitjans de setembre, quan Junqueras va avisar per carta a l'Estat que no comunicaria més les despeses de la Generalitat, al que el Govern va respondre amb aquesta intervenció.