JxSí i la CUP es reuneixen per decidir si declaren la independència

JxSí i la CUP s'han reunit al Parlament per perfilar l'estratègia per convocar un ple que declari la independència, i el calendari que per ara s'imposa és celebrar-ho la propera setmana.

Diverses fonts parlamentàries consultades coincideixen que la Junta de Portaveus -l'òrgan clau per convocar el ple- no es reunirà fins dilluns i que allà es definirà quan es convocarà.





Els grups sobiranistes avalen l'estratègia del president de la Generalitat de no precipitar el ple fins que l'Estat materialitzi l'activació de l'article 155 de la Constitució, i això no està previst que passi fins a la reunió del Consell de Ministres de dissabte.





A més, el ple del Senat que hauria de donar llum verda al 155 no serà fins a finals de la setmana que ve o la següent, de manera que això també els dóna marge per no haver de forçar un ple aquest cap de setmana, com havien contemplat inicialment .





Així mateix, els partits volen abocar-se a la manifestació de dissabte a Barcelona per reclamar la llibertat dels presidents de l'ANC, Jordi Sànchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.





FORMAT DEL DEBAT





Un altre punt que estudien JxSí i la CUP és quin format donar al debat per reactivar la declaració de la independència: el que cobra més força és un debat monogràfic o Debat de Política General o una compareixença del president al Parlament.





A la carta que ha enviat aquest dijous a Rajoy, el president Carles Puigdemont ha introduït una novetat: proposa que el Parlament voti la declaració formal de la independència si el Govern materialitza el 155.





Si cal votar la declaració en si mateixa o algun text que demostri l'aval del Parlament a la independència, els dos formats més probables són el debat monogràfic o el Debat de Política General, ja que tots dos permeten votar resolucions al final.





La llei del referèndum sosté que, després de la votació de l'1 d'octubre, la independència s'ha de declarar sense cap votació parlamentària perquè l'última veu la té la ciutadania, i la CUP és partidària d'respectar aquest punt.





Una altra incògnita és quin motiu al·legaran JxSí i la CUP per convocar el ple -quan van intentar convocar-sobre el resultat del referèndum, el Tribunal Constitucional (TC) el va tombar i van haver de rectificar-.





MATÍ DE REUNIONS





Hi han participat a la reunió Lluís Corominas, Marta Rovira, Roger Torrent i Jordi Orobitg per part de JxSí, i Albert Botran, Mireia Boya, Benet Salellas i Gabriela Serra per part de la CUP.





Una part ha transcorregut en els despatxos de JxSí, una altra en els de la CUP, i també s'han vist breument amb la presidenta del Parlament, Carmes Forcadell, per fer-li una consulta sobre la Junta de Portaveus, han explicat fonts parlamentàries.





És potestat de la presidenta convocar la Junta de Portaveus, i ho ha de fer per iniciativa pròpia oa instàncies de dos grups parlamentaris, i, sigui com sigui, JxSí i la CUP tenen la majoria suficient per definir quan i com es votarà al ple.