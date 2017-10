Els líders europeus donen suport a la unitat d'Espanya davant el desafiament independentista

Macron es reunirà amb Rajoy aquesta tarda.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha comptat amb el suport exprés de diversos dels líders europeus amb els quals es reuneix a Brussel·les, entre ells el president francès, Emmanuel Macron, i la cancellera alemanya, Angela Merkel.





A la seva arribada a la cimera que se celebra a Brussel·les, han reivindicat el respecte de l'Estat de Dret i de la Constitució espanyola enfront del desafiament independentista a Catalunya.





"Serà un Consell marcat per un missatge d'unitat al voltant dels nostres Estats membres que afronten riscos, d'unitat al voltant de Espanya", ha expressat Macron en declaracions a la premsa a l'arribar a Brussel·les.





Macron, un dels mandataris europeus que més fermament s'ha pronunciat contra l'independentisme català en les últimes setmanes, té previst reunir-se de manera bilateral amb Rajoy a última hora d'aquesta tarda.





També la cancellera Angela Merkel ha apel·lat als límits de la Constitució a l'hora d'explorar solucions sobre la crisi política: "Evidentment ens ocupa i esperem que es trobin solucions dins de la Constitució espanyola". "Estem molt pendents i donem suport a la posició del Govern espanyol", ha afegit.





En la mateixa línia, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha reiterat que "ningú" a la Unió Europea reconeixerà una declaració d'independència unilateral, perquè contravé la Constitució espanyola i, per tant, el Dret comunitari.





Tajani ha considerat que es pot obrir la via del diàleg "fins a l'últim minut" i que el que no s'hagi activat encara l'article 155 de la Constitució demostra la voluntat del Govern. També ha avisat que una declaració unilateral seria "un error, una ferida, que causarà danys a Catalunya, a Espanya ia Europa".





CATALUNYA NO ÉS A L'AGENDA OFICIAL





La situació a Catalunya no forma part de l'agenda formal de la cimera europea, però el president del Consell Europeu, Donald Tusk, podria incloure si així ho demanés Rajoy, cosa que fins al moment no ha passat, segons fonts europees.





Encara que des de l'equip de Tusk apunten que "no s'espera" que l'assumpte arribi a la taula de discussió formal, alguns dels mandataris han apuntat a l'arribar que la preocupació pel que passa a Catalunya serà previsiblement tema de conversa. Això sí, no ha estat el cas de Rajoy, que ha entrat a l'edifici sense respondre a preguntes dels periodistes.





"Crec que no podem ignorar la situació que hi ha avui a Catalunya i segurament en parlarem, però no està a l'ordre del dia del Consell Europeu, és un problema 'hispano-espanyol'", ha indicat el primer ministre de Luxemburg, Xavier Bettel.





El luxemburguès ha subratllat que a Espanya "hi ha una llei i una Constitució que han de ser respectades" i ha confiat que es doni amb una solució "política, diplomàtica" que permeti a les dues parts dialogar, ja que, al seu parer, " qualsevol altra solució no serà bona ".





El primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, per la seva banda, ha descrit a Espanya com un "país amic" per negar que hi hagi una "crisi" diplomàtica a causa de les seves declaracions sobre Catalunya, alhora que s'ha reafirmat en la seva crida al diàleg, condemna l'ús de la violència i respecte per l'Estat de dret.





Michel ha volgut així restar gravetat a qualsevol focus de tensió entre Espanya i Bèlgica per una entrevista en què ell mateix plantejava reflexionar sobre una possible mediació europea per resoldre la crisi a Catalunya, si la via del diàleg fracassava.





"No hi ha cap incident, cap crisi, si ho hagués imagino que el president o ministre d'Exteriors espanyols haurien contactat amb els seus homòlegs a Bèlgica, i no ha estat el cas", ha tancat.





Amb tot, Michel ha volgut deixar clar que es reafirma en les declaracions que han suscitat la polèmica i que "cap europeu convençut es pot donar per satisfet amb la violència".





"L'Estat de Dret i el respecte a la Constiticón i de les lleis són principis compartits per Charles Michel i Mariano Rajoy", ha intervingut el primer ministre luxemburguès, que ha expressat la seva estima per tots dos.





També el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, ha qualificat la crisi catalana com un "assumpte intern" d'Espanya sobre el qual no ha volgut pronunciar-se més enllà d'assenyalar que el Govern està aplicant el que dicta el Tribunal Constitucional.





"No vaig a pronunciar-me perquè és un assumpte intern espanyol. No m'agradaria que ell comentés sobre assumptes interns als Països Baixos", ha argumentat.

ESLOVÈNIA: CAS "COMPLETAMENT DIFERENT"





Per la seva banda, el primer ministre d'Eslovènia, Miro Cerar, ha avisat que l'experiència del seu país, que es va independitzar el 1991 de l'antiga Iugoslàvia, no és comparable amb el desafiament català perquè es tracta de casos "completament diferents" entre els que hi ha "grans diferències".





Cerar ha subratllat que "Espanya, inclosa Catalunya, és un Estat democràtic" i que en el cas d'Eslovènia, va lluitar per la seva independència d'un país, Iugoslàvia, que "començava a descompondre" i que "no era un Estat de dret".





"Valorem molt el dret a l'autodeterminació que és un dret intencionalment reconegut, el que està bé. Però és veritat que un ha de anar amb compte, perquè hi ha grans diferències entre Eslovènia i Catalunya", ha raonat.