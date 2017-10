Borrell adverteix que les conseqüències econòmiques del 'procés' són ja inevitables

Borrell adverteix que el teixit català es ressent.





L'expresident del Parlament Europeu Josep Borrell (PSOE) ha advertit que les conseqüències econòmiques per al teixit empresarial provocades per la crisi independentista a Catalunya són ja "inevitables" i ha demanat a tots els espanyols que parin el boicot que s'està produint ja a productes catalans.





Borrell ha alertat que la situació econòmica a Catalunya és "realment preocupant", tot i que l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el vicepresident del Govern Oriol Junqueras afirmessin per activa i per passiva que "ningú" s'anava a anar si es declarava la independència de Catalunya. En canvi, "ha hagut prou amb amagar" amb una independència perquè hi hagi hagut una "estampida", amb "més de 800 empreses que s'han anat".





La incertesa a Catalunya no només està afectant a les grans empreses, sinó que "tot el teixit econòmica català" s'està ressentint i això tindrà "conseqüències greus ja inevitables", com li va passar a la província canadiese del Quebec, després dels dos referèndums sobiranistes que va celebrar el 1980 i 1995, que van provocar que Mont-real perdés a favor de Toronto seva posició de capital econòmica de Canadà.





Borrell ha lamentat que molts catalans s'hagin cregut "el conte" dels independentistes, tot i les advertències que molts van fer, entre d'altres ell mateix.





"Alguns hem dit moltes vegades, compte !, perquè això (el procès) produiria un col·lapse de relacions comercials amb la resta d'Espanya i el risc de sortir de la zona euro mourà a moltes empreses a deslocalitzar", ha recordat.





Després de reconèixer que com més temps duri la indefinició i més greu sigui el conflicte polític, més gran serà la desconfiança dels inversors, i per tant més temps durarà la "hemorràgia econòmica", ha demanat als espanyols que parin "tota mena de boicot contra productes catalans ".





"Per favor, no castiguin els treballadors de Catalunya, contribueixin a reconstruir una relació d'afecte, perquè en cas contrari patiran molt els que menys culpa tenen i no resoldrem el problema", ha implorat.