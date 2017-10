100 concentrats davant la Delegació de Govern per la llibertat de Sànchez i Cuixart

La concentració s'ha desconvocat per la pluja.





Un centenar de persones s'han concentrat a Barcelona davant la Delegació del Govern a Catalunya, sota una pluja intensa, convocats per la Plataforma Unitària pels Drets i les Llibertats per demanar la llibertat dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





La Plataforma, formada pels Comitès de la República i per sindicats minoritaris i recolzada per la CUP, també ha reivindicat "no permetre que la repressió de l'Estat avanç", com ha declarat la regidora de Barcelona i exdiputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant.





La protesta ha començat a les 18 hores quan els manifestants han tallat la cruïlla dels carrers Mallorca-Llúria, i els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han format un cordó per protegir la institució, fortament custodiada per antiavalots de la Policia Nacional col·locats en la porta.





Els concentrats han llançat proclames com 'Fora la forces d'ocupació' i 'Llibertat per als presos polítics' en una protesta que s'ha donat per desconvocada a les 18.45, tot i que a les 19.30 encara hi havia manifestants al carrer.





"La plataforma és la que va convocar la vaga general del 3 d'octubre amb la voluntat de treballar en la defensa dels drets i les llibertats, i aquesta concentració és fruit de l'empresonament dels 'Jordis'", ha aclarit Reguant.





Per a la regidora 'cupaire' la mobilització ciutadana s'ha d'anar intensificant en els pròxims dies per aconseguir aquests objectius i per que la auotorganización ciutadana és "la base de la nova república" que volen proclamar.