Òmnium anuncia noves accions a partir d'aquest divendres

Les entitats advoquen per promoure accions "més directes".





La vocal de la junta directiva d'Òmnium, Eulàlia Solé, ha anunciat que les entitats sobiranistes impulsaran a partir d'aquest divendres diferents accions pacífiques encara que diferents de les manifestacions als carrers: "Accions molt més directes, coses que ens empoderin com a consumidors".





Ho ha dit en un acte d'Universitats per la República, en què també ha participat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro; el membre de Suma't i exdiputat de la CUP Antonio Baños, i l'economista Elisenda Paluzie, entre d'altres.





Solé ha afirmat que faran les mobilitzacions que calguin per proclamar la república catalana i que aquest tipus d'accions poden ser efectives perquè l'Estat ia la UE "els fa mal la butxaca".





També ha reivindicat que la població catalana "ha votat amb una serenitat i dignitat envejable per a molts països del món", i ha reclamat que el Parlament declari la independència de Catalunya el més aviat possible.





Alcoberro ha sostingut que el context català i global "és immillorable" per aconseguir la independència de Catalunya, ja que creu les relacions econòmiques es basen en el mercat europeu i no en l'espanyol.





També ha assegurat que els estats funcionen quan la majoria dels seus ciutadans ho legitimen i que a Catalunya "una part importantíssima del poble se sent exclòs, no se sent partícip i no entén que formi part" de l'Estat espanyol, de manera que creu que es desencadenarà la independència.





"TENIM RELLEUS"





Alcoberro ha avisat que, s i hi ha més empresonaments com el del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart, altres encapçalaran les entitats: "Tenim relleus. Demà ens pot passar als que ens hem posat ara . la nostra pedrera és el poble i sempre hi haurà gent disposada a posar-se al lloc que toqui fins a aconseguir la victòria ".





Ha reiterat que, al seu parer, la decisió judicial és política i ha alertat que l'Audiència Nacional "és un autèntic monstre des del punt de vista de legitimitat jurídica, és l'hereu del Tribunal d'Ordre Públic franquista i té una funció punitiva contra qualsevol moviment social i polític ".





"LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS"





Banys ha criticat que el 2017 la població hagi de reivindicar "llibertat presos polítics i fora les forces d'ocupació", el que veu una vergonya i l'evidència que en la Transició no van canviar les institucions.





Ha expressat la necessitat d'ampliar el discurs independentista per sumar altres sectors al procés constituent i ha destacat que el procés independentista "s'ha petat la classe política autonomista i el poder judicial espanyol".





Paluzie ha defensat que el referèndum de l'1-O va ser "una victòria electoral sense pal·liatius" i ha exigit que es converteixi en una victòria política per proclamar la república catalana.