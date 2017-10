L'article 155 es votarà en el Senat el 30 o 31 d'octubre

El president del Senat ha de rebre la proposta de l'Executiu.





La Mesa del Senat es reunirà finalment el proper dissabte al matí després del Consell de Ministres que aprovarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, per rebre precisament aquestes mesures i ordenar al seu debat i aprovació a la Cambra. Aquesta tramitació es desenvoluparà ia la setmana que ve, a partir de dilluns, i podria acabar el divendres o perllongar-se fins el dilluns dia 30.





El president del Senat ha de rebre la proposta de l'Executiu amb les mesures concretes que planteja i amb els requeriments al president català, Carles Puigdemont, i una vegada que tingui tota la documentació, serà la Mesa la que decideixi com es tramita aquest assumpte i en quin termini.





L'òrgan de govern del Senat està format per quatre representants del PP, dos del PSOE i un del PNB. Fonts parlamentàries apuntaven ja dimarts que tota la tramitació seria pausada. Avui han confirmat que no es va a córrer i que es mantindrà la celebració del Ple ordinari previst per al dimarts a la tarda i dimecres, tot i que insisteixen que tot dependrà de la urgència que reclami el Govern quan enviï la seva proposta.





Precisament el dimarts, Mariano Rajoy compareix en la sessió de control al Govern per respondre a les preguntes del PSOE, d'Units Podem i del Grup Mixt.





DOS COMISSIONS POSSIBLES





Les vies per tramitar al Senat les mesures que plantegi l'executiu són dos i les dues segueixen de moment obertes. Serà la Taula de dissabte la que prendrà la decisió de triar quan li arribi la sol·licitud del Consell de Ministres, que anirà acompanyada amb seguretat d'una petició que es tramiti amb urgència.





D'acord amb el Reglament del Senat, l'aplicació de l'article 155 de la Constitució pot recaure en la Comissió General de Comunitats Autònomes o en una comissió creada a aquest efecte entre diverses, si s'entén que l'assumpte afecta més d'una.





Per exemple, es podria que estigués composta pels vocals de l'esmentada Comissió General, de la de Reglament i també de la Comissió Constitucional, o per exemple de la d'Interior, si les mesures afecten aquest terreny.





La diferència entre una i altra és que a la Comissió General poden acudir representants de totes les autonomies i també el mateix Govern per exposar el seu punt de vista sobre l'assumpte. D'aquesta manera es perllongarien els temps, al que altres fonts afegeixen que s'obririen debats paral·lels que no convenen en aquests moments.





L'altra comissió seria ordinària: es reuniria una ponència, es debatria després en comissió exclusivament entre els grups parlamentaris i es portaria un dictamen al Ple.





TERMINI PERQUÈ PUIGDEMONT ES DEFENSI





El que es farà en qualsevol cas, perquè ho ordena el Reglament, és requerir de nou a Carles Puigdemont que presenti les al·legacions que vegi oportunes i que fins i tot nom un representant que acudeixi al Senat a defensar la seva posició.





La presència d'Puigdemont al Senat seria nova. El president català no va acudir a la reunió al Senat de la Conferència de Presidents al gener, però va demanar després una sala per oferir una conferència en què defensar la convocatòria d'un referèndum d'independència.





El Senat va rebutjar la sol·licitud, però a canvi li va proposar organitzar una sessió de l'esmentada Comissió General perquè s'expliqués i pogués més debatre amb la resta de presidents autonòmics i amb el Govern. Puigdemont va dir que no.





¿DE DILLUNS A DILLUNS?





Es baralla que la comissió que hagi de debatre l'assumpte celebri una primera reunió ja dilluns. La trobada haurà de servir per posar dates a tot el procés, començant per donar un termini a Puigdemont perquè enviï al·legacions.





Dimarts a la tarda i dimecres, tindrà lloc el Ple del Senat, de manera que la comissió no tornaria a reunir-se fins dimecres a la tarda o dijous. Es desconeix quin termini es concedirà al president català perquè respongui, però podria prolongar-se fins dijous.





Aquest mateix dia o ja el divendres, la comissió hauria de tornar a estudiar tota la documentació i debatre i aprovar un dictamen, una proposta a favor o en contra de les mesures que el Govern vulgui aplicar a Catalunya o que inclogui fins i tot alguna modificació.





I segons sigui aquest calendari, el Ple de la votació final serà el divendres 27 o s'haurà de convocar la setmana següent, probablement el dilluns dia 30.





Fonts parlamentàries apuntaven dimarts que aquest calendari dóna la possibilitat que al llarg d'aquests dies Puigdemont dissolgui el Parlament de Catalunya i convoqui eleccions, el que podria paralitzar l'aplicació del 155. Si ho fa el proper dimarts 24, la cita amb les urnes seria el 17 de desembre.