Tusk descarta la mediació europea per a Catalunya

Tusk està en contacte permanent amb Rajoy.





El president del Consell europeu, Donald Tusk, ha advertit que "no hi ha espai" perquè es produeixi cap tipus d'acció internacional o mediació de la Unió Europea en la crisi política a Catalunya pel desafiament independentista.





"La nostra posició, em refereixo a les institucions de la UE i als Estats membres, és clara: No hi ha espai per a cap tipus de mediació, iniciativa o accions internacionals", ha tancat Tusk en una roda de premsa durant un recés de la cimera de líders de la UE que se celebra a Brussel·les.





La situació a Catalunya és un assumpte "preocupant" per als Vint però no formarà part de l'agenda formal d'aquesta cita de caps d'Estat i de Govern europeus, segons ha afirmat el propi Tusk.





El president del Consell ha dit que està en contacte "permanent" amb el president del Govern, Mariano Rajoy, per "moltes raons", per explicar que no veu necessari contacte bilateral en aquesta cimera per abordar una qüestió específica.





També ha subratllat que no espera "un gran debat o discussió" sobre el que està passant a Catalunya, perquè "no està a l'agenda".





"Tots nosaltres tenim emocions, opinions i valoracions, però formalment parlant no hi ha espai per a una intervenció de la UE en això", ha tancat.





Diferents fonts europees han confirmat que l'assumpte no s'ha tractat durant la primera sessió de la cimera i veuen poc probable que s'abordi durant el sopar informal que mantenen ara els líders, i que se celebra en un format restringit que permet als mandataris discutir de manera més relaxada.





El Govern de Mariano Rajoy "no té interès" en què la situació a Catalunya sigui abordat en les sessions de treball del Consell europeu, perquè considera que és un assumpte intern, segons han explicat fonts de Moncloa.





En aquest sentit, el Govern considera que els seus socis europeus estan "perfectament informats" de quins són la seva posició i arguments i que "els entenen", sense necessitat de discutir-ho en el marc formal d'una cimera.