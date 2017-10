El CGPJ dóna suport a la jutge que va enviar a presó a Sànchez i Cuixart

La Comissió Permanent del Consell General del Podem Judicial (CGPJ) ha exigit "màxim respecte" a la independència judicial a Espanya en una declaració institucional de suport a la jutge Carmen Lamela, la magistrada de l'Audiència Nacional que dilluns passat va decretar presó incondicional per a els líders d'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.





En el text acordat per unanimitat, la Comissió Permanent del CGPJ ha defensat que l as mesures cautelars acordades per la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional "responen exclusivament als motius recollits" en les resolucions, en què es fa a Sànchez i Cuixart responsables de les concentracions dels passats 20 i 21 de setembre.





"La decisió adoptada en el si d'un procés seguit amb totes les garanties respon exclusivament als motius recollits en la mateixa resolució", respon el CGPJ davant "les reiterades manifestacions per part de responsables públics" atribuint la presó incondicional per als líders d'ANC i Òmnium "a motius polítics" i referint-se a tots dos com "presos polítics".





Aquest tipus d'acusacions, segons la declaració aprovada, "no tenen més objectiu que danyar la percepció social de la independència de la magistrada que ha pres la decisió" i, davant de la "greu situació" en què s'està desenvolupant l'exercici de la funció jurisdiccional, des del CGPJ s'exigeix "el màxim respecte a la independència judicial".





"Sense jutges independents, no hi ha Estat de Dret. Per això qui qüestiona insistentment la independència dels nostres jutges i magistrats vol erosionar la credibilitat de la nostra Constitució i l'Estat de Dret", ha emfatitzat l'òrgan de govern dels jutges.





Per això, en un missatge "a l'opinió pública i sobretot a la societat catalana", ha afirmat que poden sentir-se "orgulloses i confiades en el model constitucional de garanties i llibertats d'Espanya i de la independència dels seus jutges i magistrats".





Perquè en un Estat constitucional com l'espanyol, segons destaca el CGPJ, els jutges i tribunals actuen "amb estricta subjecció a la llei i al Dret en la seva funció de jutjar i fer executar el jutjat, en condicions d'independència, imparcialitat i responsabilitat".