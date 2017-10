Catalunya recorre davant el Suprem la regulació del bonus per a les empreses amb baixa sinistralitat

Seu del TS









La Generalitat de Catalunya ha interposat davant del Tribunal Suprem un recurs contenciós-administratiu contra el Reial Decret en el qual es regula el sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.





El recurs, segons publica aquest divendres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ha estat presentat per l'advocat de la Generalitat davant la Sala Tercera, Secció Quarta, del Tribunal Suprem.





El Consell de Ministres va aprovar el passat 10 de març el Reial Decret que regula el bonus per a les empreses que retallin de manera considerable la sinistralitat laboral.





Segons va explicar llavors el Ministeri d'Ocupació, la nova normativa beneficia les empreses a agilitar i simplificar el procés de sol·licitud, reconeixement i abonament de l'incentiu, i implantar un sistema objectiu centrat en el comportament de la sinistralitat.





Aquest Reial decret venia a substituir al de 31 de març de 2010 en considerar que aquest últim contenia determinades condicions i requisits que van poder generar certa inseguretat jurídica en els sol·licitants de l'incentiu, donant lloc a denegacions injustificades.





La quantia de l'incentiu actual és del 5% de l'import de les quotes per contingències professionals de cada empresa corresponents al període d'observació, amb possibilitat de reconèixer un incentiu addicional del 5% si hi ha inversió en prevenció de riscos laborals, establint-se en aquest últim cas un límit màxim coincident amb l'import de la inversió realitzada.





Aquest sistema d'incentius es finança amb càrrec al Fons de Contingències Professionals de la Seguretat Sòcia li per accedir-hi s'exigeix el compliment per l'empresari de determinades obligacions de prevenció de riscos laborals que s'han d'acreditar mitjançant una declaració responsable, així com haver informat a els delegats de prevenció de la sol·licitud dels incentius.