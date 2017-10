PP diu que el 155 no es pot aplicar "de la nit al dia"

Rafael Hernando (PP)









El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando , ha afirmat que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució "no es pot fer de la nit al dia", sinó que requereix "un temps per al debat i l'acord". Així mateix, ha afegit que cal adoptar mesures per a "restaurar" la legalitat i "el final ha de ser la convocatòria d'unes eleccions a Catalunya democràtiques i en llibertat", amb "urnes de veritat".





En una entrevista a Onda Vasca, recollida per Europa Press, ha augurat que no passarà res que pugui canviar l'activació de l'article 155 de la Constitució perquè Carles Puigdemont "ha deixat claríssima" la seva postura, que "és seguir enganyant als ciutadans de Catalunya, seguir confrontant i seguir en aquesta tesi en la qual ells són el poble de Catalunya, representen a tot Catalunya i a Catalunya només es fa el que ells diuen ".





"S'ha violentat l'Estatut, la Constitució, la legalitat, hi ha un Parlament que porta dos mesos i mig tancat sense que l'oposició pugui pronunciar-se en plens ordinaris. I el que cal fer és prendre mesures per restaurar la legalitat. Això és el que va a fer el Govern espanyol amb el suport més ampli possible, amb el suport del PSOE i de Ciutadans ", ha afirmat.





Hernando ha recordat que aquest dissabte s'inicia "un tràmit complex i innovador", de manera que el Govern portarà al Consell de Ministres "una sèrie de mesures" i el Senat "ha de prendre una decisió i debatre-", el que "té uns terminis ", per posteriorment" aplicar de forma eficaç les mesures que s'aprovin "a la Cambra.





Per això, ha afirmat, "no es pot fer de la nit al dia, com alguns han pretès o com van intentar destruir la legalitat vigent a Catalunya en un dia en un ple en què ni tan sols van deixar que es pronunciés l'oposició". "Aquí es fan les coses ordenadament i això requereix un temps per al debat, per a la reflexió i per a l'acord", ha remarcat.





En relació al suport que rep el Govern català als carrers de Catalunya, Hernando, que ha precisat que "són molts més els que no són a la manifestació", ha assenyalat que "el poble català està fragmentat i fracturat, almenys, en dues meitats "i ha afegit que, en qualsevol cas," els carrers no són les que governen "en les democràcies" modernes ". "Si això fos així --ha advertit-- per a què anàvem a tenir parlaments. Comptem la gent que surt al carrer i uns senyors prenen decisions sense cap tipus de transparència. Això és un disbarat".





El dirigent del PP ha incidit que "caldrà respectar la legalitat" i, si es vol canviar, "intenteu canviar", però "el que no es pot fer és tenir unes regles de joc que es respecten només quan a un li va bé ".





PNB "NO VOL AIXÒ" PER A EUSKADI





Preguntat la possibilitat que també es convoquin eleccions generals, ha recordat que la legislatura està "acabada d'estrenar" i ha afegit que el Govern espanyol té "estabilitat paralamentaria". "Veurem què és el que succeeix més endavant. Evidentment, si aquesta legislatura fos inviable com va ser l'anterior, caldria resoldre el Parlament nacional. A hores d'ara no sembla que això es faci", ha indicat.





En aquesta línia, ha indicat que els pressupostos de 2018 "estan esperant" estan "al calaix" a l'espera que "una situació més favorable", a causa que, per la situació "complicada" que es viu en aquest moment, "hi ha alguna formació política que ens ha dit que en aquests moments no està en condicions de donar el suport als comptes".





Iñigo Urkullu









Hernando, que ha esperat que les relacions amb el PNB es puguin recompondre, ha reconegut que "el que està succeint a Catalunya té els seus terminis i el PNB, que sempre ha compartit amb el PdCat, l'antiga Convergència, un cert grau d'efectivitat i complicitat al parlament, se sentI concernit ".





En qualsevol cas, ha afegit que Euskadi "gaudeix d'una situació d'estabilitat paralamentaria" i de "convivència" i "a ningú se li ha ocorregut iniciar una situació absurda" com la de Catalunya.





Després de recordar que "920 empreses han decidit sortir de Catalunya" i està comunitat "està a la vora de la recessió", ha manifestat que no creu que "el PNB vulgui això per al País Basc, que les empreses decideixin fugir, que es generi atur, que hi hagi menys oportunitats, que sigui conegut a la resta del món perquè allí es vulnera la Constitució ".