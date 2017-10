Govern central i PSOE pacten celebrar eleccions a Catalunya al gener

El PSOE ha acordat amb el Govern central convocar eleccions autonòmiques a Catalunya al gener de 2018, una vegada que l'Executiu posi en marxa mesures per intervenir l'autogovern català, ha anunciat la secretària socialista d'Igualtat, Carmen Calvo, que ha confirmat així una informació avançada per 'eldiario.es'.





Preguntada en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE' per aquesta informació, Calvo ha confirmat amb un "sí, sí, sí" el publicat pel diari digital, que revela que la pretensió del president del Govern central, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez, és que la intervenció de l'Executiu a Catalunya a l'empara del 155 sigui "la mínima possible" i tingui per objectiu convocar unes eleccions a Catalunya al gener.









Calvo ha portat el pes de les negociacions amb el Govern central per a l'aplicació del 155 en el seu aspecte més tècnic jurídic. La seva interlocutora ha estat la vicepresidenta, SorayaSáenz de Santamaría. Però en les converses amb l'Executiu --liderades per Rajoy i Sánchez-- també han participat el sociòleg de referència del PP, Pedro Arriola, i el veterà diputat socialista José Enrique Serrano, així com el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo.



Aquest mateix dijous, Ábalos ja apostava per una aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya "el més breu possible" en el temps i "molt limitat" a "restablir la normalitat" en una autonomia a la qual els seus governants han situat fora de la llei, la qual cosa passa per convocar eleccions quan es pugui i, mentre, preservar la prestació dels serveis públics per no perjudicar als ciutadans.



A pesar que se li va preguntar expressament per això, Ábalos va refusar precisar quan haurien de convocar-se aquestes eleccions, i va voler subratllar que fins que el Ple del Senat aprovi definitivament les mesures que decideixi el Govern central a l'empara del 155 el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encara té una finestra d'oportunitat per fer marxa enrere i impedir la intervenció de l'autonomia catalana rectificant la seva actitud o convocant ell mateix un avançament electoral.