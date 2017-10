El 48h Open House Bcn obre el cap de setmana 220 espais emblemàtics, 66 nous

Portes obertes a Barcelona





La VIII edició del festival d'arquitectura 48h Open House Barcelona obre a la ciutadania aquest cap de setmana les portes de 220 espais emblemàtics, 66 més que l'any anterior --situados en deu distritos--, i incorporarà a l'Hospitalet de Llobregat ( Barcelona) com a ciutat convidada.





La cita homenatjarà els 150 anys del naixement de l'arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch --autor del Palau Macaya i la Casa Amatller, que podran visitarse--, així com la celebració del 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona, i prendrà a l'arquitecte Oriol Bohigas com la figura de l'any, ha explicat el festival en un comunicat aquest dijous.





Al 48h Open House 2017, destaquen espais de l'Eixample com la Presó Model i la biblioteca dels arquitectes guanyadors del Premi Pritzker --considerat el Nobel de arquitectura--, RCR Aqruitectes, al costat del Mercat de Sant Antoni, l'Illa Escorial i el edifici que havia estat l'emblemàtica Editorial Bruguera, a Gràcia.





També es podran veure les entranyes del complex hospitalari de la Vall d'Hebron --amb propostes de visita a l'hospital general, el bloc quirúrgic i àrees d'investigació i oncología--, a Horta-Guinardó, al costat de la Caserna de la Guàrdia Urbana de Nou Barris, la Nau Bostik i la Casa Bloc.





A Sant Martí obren les seves portes la fàbrica l'Escocesa i la nova Sala Beckett --Premi ciutat de Barcelona d'Arquitectura 2016--, així com la Casa Nau, mentre que a Sants-Montjuïc obrirà el Pavelló Mies Van der Rohe, els interiors de la Font Màgica de Montjuïc i l'acabat d'estrenar Espai Bombers.





A Sarrià Sant Gervasi podrà visitar la Torre d'Aigües del Tibidabo, entre d'altres espais, i a Ciutat Vella la Confraria de Pescadors i la Torre del Rellotge.





ÀREA METROPOLITANA





L'Hospitalet de Llobregat obre antigues masies o cases d'agricultors, com Torre Barrina, alhora que naus industrials, com la de Can Trinxet i hotels d'alçada com Toyo Ito i el Richard Rogers --de 110 metres--, mentre que seguiran participant altres ciutats com Santa Coloma de Gramenet --amb 13 espais--, Sant Joan Despí, amb nou edificis, Badalona i Vilassar de Dalt (Barcelona).





A Barcelona, Puig i Cadafalch comptarà amb un itinerari amb edificis com el Palau Macaya, la Casa Amatller, Casaramona i la casa Muley Afid, actual consolat de Mèxic, mentre que la secció Open Kitchen unirà arquitectura i gastronomia, amb nou activitats que inclouen restaurants reconeguts amb estrelles Michelin.