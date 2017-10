Junqueras rebutja eleccions anticipades i demana la independència "com més aviat millor"

El vicepresident Oriol Junqueras rebutja eleccions anticipades









El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha rebutjat aquest divendres la celebració d'unes eleccions anticipades a Catalunya, ja siguin convocades pel mateix Govern català o forçades per l'Estat en aplicació de l'article 155.





Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio, després que hagi transcendit que el PP i el PSOE hagin pactat celebrar eleccions autonòmiques a Catalunya al gener si se suspèn l'autonomia.





Junqueras ha explicat que el Govern no avançarà les eleccions perquè "no és la millor manera d'avançar" en el full de ruta sobiranista, i ha assegurat que l'única prioritat és aplicar el mandat de l'1 d'octubre, la independència.









Sobre el pacte entre el PP i el PSOE per forçar les eleccions, Junqueras ha valorat que cada dia surten informacions noves i diferents sobre el 155 i ha conclòs: "Deu ser que no ho tenen clar. No és fàcil de fer i no és fàcil d'aplicar ".





El vicepresident defensa que el Govern central ha canviat diverses vegades la versió de quan s'aplicarà el 155, el que el porta a concloure que "els calendaris canvien cada dia, i les situacions, també".





A més, ha assegurat que no hi ha cap tipus de diàleg amb el Govern central des dels atemptats del mes d'agost, i ha lamentat que no li hagin dit res malgrat les detencions de càrrecs públics de la Generalitat vinculats per l'1-O.





DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA





Junqueras s'ha mostrat partidari de declarar la independència "com més aviat millor", tot i que no ha volgut precisar més la data perquè ha recordat que no depèn d'ell convocar el ple del Parlament.





"Si fos per mi ho hagués fet fa 20, 30 o 40 anys. Llavors no tothom estava d'acord. Ara és una opinió clarament majoritària. El que hem de fer és complir el mandat democràtic", ha tancat.





Benet Salellas rebutja el 155





El diputat de la CUP al Parlament Benet Salellas ha apostat per dissenyar una estratègia perquè els funcionaris de les conselleries de la Generalitat facin "inaplicable" l'article 155.





En una entrevista a TV3 aquest divendres, ha defensat que, si l'Estat intervé alguns departaments de la Generalitat mitjançant el 155, s'ha de donar una resposta col·lectiva: "Hem de veure com l'estructura funcionarial surt a defensar la sobirania d'aquest departament i com fa impossible l'article 155 ".









Salellas ha sostingut que, quan el Govern central anunciï les mesures que pretén aplicar l'independentisme, haurà de buscar "quina és l'eina que desactivi de manera útil el 155".





"Hem d'aconseguir que, si aquesta gent ve a intervenir nostres departaments, això sigui inaplicable", ha reclamat.





Preguntat per si el 155 s'utilitza per convocar eleccions autonòmiques, ha assegurat que la CUP farà "el que el país li demani" i ha alertat que podrien haver partits o programes electorals il·legalitzats.

Per això, ha reiterat que els partits independentistes hauran d'analitzar "si es participa o si aquestes eleccions no donen elements democràtics com per participar".





DECLARACIÓ D'INDEPENDÈNCIA





Salellas ha explicat que els partits independentistes estan treballant perquè el Parlament proclami la independència de Catalunya en els pròxims dies, però que encara "està tot molt verd pel que fa al format".





Ha destacat que intentaran "donar un missatge clar de proclamació de la república catalana" i que buscaran el suport dels sectors de Podem i EUiA del grup parlamentari de SíQueEsPot.





Ha reivindicat que aquests sectors demanen iniciar un procés constituent i ha assegurat que "l'única manera de participar és amb la república catalana".