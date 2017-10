1.300 pimes catalanes traslladen la seva seu social

Josep González valora el trasllat d'empreses fora de Catalunya









Unes 1.300 empreses han traslladat la seva seu social fora de Catalunya, segons una enquesta de Pimec sobre els efectes de la situació política sobre les petites i mitjanes empreses catalanes.





El president de la patronal, Josep González, ha subratllat aquest divendres en roda de premsa que hi ha hagut un moviment de pimes per traslladar les seves seus socials, tot i que el percentatge és molt petit, però ha remarcat que "en cap cas" hi ha hagut trasllat de activitat productiva, el que sí tindria efectes en l'economia real de Catalunya.





"Cada empresa que es mou és una preocupació per a nosaltres, tot i que el percentatge d'empreses que se'n va no deixa de ser petit", ha manifestat.





L'enquesta, elaborada del 14 al 18 d'octubre amb una mostra de 400 empreses i extrapolable a un univers de 130.000, entre microempreses, petites i mitjanes empreses.





Revela a més que un 2,2% dels consultats planteja traslladar la seu, mentre que un 79,3% no té previst un canvi de seu --el 1,8% restant no ho sap--.





Sobre si el debat polític genera inquietud financera a les pimes, el 54% ha contestat que no i el 46% restant que sí: entre els que estan preocupats, un 2% ha canviat d'entitat bancària i un altre 6% pretén fer-ho, mentre que el 37% restant està inquiet però no canviarà de banc.





González ha assegurat que les empreses que han decidit canviar les seves seus socials no ho han fet per un efecte de "arrossegament" pel trasllat d'empreses grans, sinó per una decisió pròpia.





El director de l'Observatori de la Pimec, Modest Guinjoan, ha afirmat que les motivacions per realitzar un canvi de seu poden ser múltiples, entre les quals ha citat, per exemple, la por d'un boicot als seus productes i la recerca de més seguretat jurídica .





CRÍTICA AL GOVERN CENTRAL I A FOMENT DEL TREBALL





González ha criticat que el Govern espanyol està "aprofitant" la situació per facilitar la sortida d'empreses de Catalunya, el que, al seu parer, dificulta el diàleg, que ha remarcat que cal per solucionar la situació.





"Aquests polítics no saben dialogar. El món empresarial està decebut per aquesta incapacitat dels polítics de buscar solucions com els empresaris estem acostumats a fer", ha lamentat.





Josep González veu justificat el canvi de seu social en alguns casos, com en les entitats bancàries, però en altres casos no veu la raó.





Guinjoan ha posat l'exemple d'empreses que operen en un mercat regulat i garantit, perquè són empreses que presten un servei "monopolístic", davant del que ha considerat difícil de justificar el canvi de seu.





Així mateix, González ha criticat les declaracions "catastrofistes" del president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, i ha considerat que el moment actual requereix responsabilitat per no generar alarmisme.





"Hem de ser curosos amb la nostra economia per sobre d'ideologies", ha afegit González.

Guinjoan també ha criticat les revisions en la previsió de creixement del PIB per part del Govern central, que va reduir en tres dècimes el percentatge de creixement per a 2018 atribuint aquesta caiguda a la situació política catalana, el que ha considerat poc rigorós.