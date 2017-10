Comuns i Podem canvien el to amb Puigdemont i critiquen les seves amenaces d'independència

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat aquest divendres que els 'comuns' no donaran suport a una declaració unilateral d'independència (DUI) "assumeixi la forma que assumeixi", en al·lusió a la possibilitat que la JxSí i la CUP busquin una altra fórmula per obtenir el suport de SíQueEsPot.





"No donarem suport a una DUI assumeixi la manera que assumeixi, en cap cas ens plantegem donar suport a cap acció d'unilateralitat", ha destacat Colau en una entrevista de TV3.





Reivindica que el que defensa la majoria de catalans és un referèndum pactat i que qualsevol iniciativa unilateral "resta suports i consens" com, al seu judici, es va demostrar en les eleccions del 27 de setembre, en la qual els independentistes no van aconseguir el 50% dels vots.









Els 'comuns' rebutgen la DUI, però també l'aplicació de l'article 155 de la Constitució com a resposta de l'Estat, fins al punt que no descarta que BComú es replantegi el pacte de govern a Barcelona amb el PSC si els socialistes donen suport a aquesta iniciativa contra l'autonomia catalana.





Colau defensa el pacte amb el PSC i diu que fins ara ha funcionat molt bé, però avisa que "si s'arriba al 155, el pitjor dels escenaris, això genera tensió a tot Catalunya, no només a Barcelona, i hi haurà una reflexió de l'organització política "de BComú.





"ENCARA HI HA TEMPS"





En tot cas, espera que no s'arribi a aquest punt perquè "encara hi ha temps per reconduir la situació" i perquè li consta que hi ha molts dirigents del PSC que no donen suport al 155.





Per això, ha criticat el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que "va ser triat per fer fora el PP, ha estat callat molt de temps i ara li fa de crossa per aplicar el 155".





Tampoc entén que el PSOE defensi la celebració d'unes eleccions autonòmiques com més aviat millor perquè "no és una solució màgica amb la qual desapareixerà la realitat".





Segons la seva opinió, el que es necessita és que el Govern i el Govern central es reconeguin com a interlocutors i estableixin una relació bilateral per dialogar i buscar una solució.





"PROFUND ERROR"









Per la seva banda, el secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha elevat el to aquest divendres 20 d'octubre contra l'president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha criticat el "profund error" que, al seu parer, ha comès l' "amenaçar" en la seva carta al president del Govern, Mariano Rajoy, amb la declaració unilateral d'independència (DUI).

"No es va proclamar la independència", ha assegurat, però ha afegit que "és veritat que en la seva última carta, Puigdemont amenaça de proclamar-la".





Així, ha criticat la decisió del president autonòmic que, segons ha opinat en una entrevista a Antena 3, suposa "augmentar la tensió i fracturar més a Catalunya respecte d'Espanya".













Més sobre les paraules de Echenique sobre una possible DUI en Pressdigital .