El Govern central insisteix que l'aplicació del 155 no suspèn l'autonomia de Catalunya

Méndez de Vigo insisteix que el 155 no suspèn l'autonomia catalana









El ministre d'Educació i portaveu del Govern central, Iñigo Méndez de Vigo, ha insistit aquest divendres que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució no suspèn l'autonomia de Catalunya.





El gabinet del Govern central s'ha reunit sense el president Mariano Rajoy, que es troba a Brussel·les, un dia abans d'aprovar les mesures per intervenir al Govern de la Generalitat.





L'anunci es produeix també poques hores després de conèixer-se que PP i PSOE han acordat celebrar eleccions a Catalunya al gener.





Segons el calendari previst, aquest dissabte hi ha una reunió extraordinària del Consell de Ministres i el divendres 27 el Ple del Senat aprova l'aplicació del 155.





El president del Senat ha de rebre la proposta de l'Executiu amb les mesures concretes que planteja i amb els requeriments al president català, Carles Puigdemont, i una vegada tingui tota la documentació, serà la Mesa la que decideixi com es tramita aquest assumpte.









El president espanyol confirma un acord amb el PSOE sobre el 155









Mariano Rajoy ha confirmat minuts després de la compareixença de Méndez de Vigo que el Govern central ha aconseguit un acord amb el PSOE per aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, però ha precisat que "no està determinat" un límit temporal en la seva aplicació.



El cap de l'Executiu ha estat preguntat a Brussel·les, durant la roda de premsa posterior al Consell Europeu, per l'anunci que va realitzar aquest matí l'exministra de Cultura i membre de l'Executiva del PSOE, Carmen Calvo, qui ha encapçalat per part del PSOE la negociació amb el Govern central per a l'aplicació d'aquest article. Calvo va assegurar que hi havia un acord amb l'Executiu de Rajoy per celebrar eleccions a Catalunya al gener.



Rajoy no ha volgut confirmar aquest extrem perquè vol, segons ha dit, presentar demà les mesures. Però en ser preguntat si està d'acord amb el PSOE a aplicar l'article 155 de la Constitució d'una manera limitada, el cap de l'Executiu ha respost que el "realment" està d'acord amb el PSOE.



"Hem arribat a un acord i per tant, les mesures que jo presentaré demà seran unes mesures acordades pel PSOE, Ciutadans i el Govern". "Després, cadascun els qualifica com estimi oportú i convenient", ha exclamat.



No obstant això, tot seguit ha precisat que "el límit temporal és alguna cosa que no està determinat", deixant clar al seu torn que "el que importa és la legalitat i la normalitat institucional".





ECONOMIA





Méndez de Vigo ha lamentat la "fugida massiva" de més de 900 empreses que han canviat la seva seu social de Catalunya des de la celebració del referèndum d'independència del passat 1 d'octubre, a la qual cosa se suma la caiguda en les reserves hoteleres i turístiques, en les vendes de grans magatzems, entrades d'espais culturals o la caiguda de les expectatives d'inversió.





Ha assegurat que l'aplicació de l'article 155 servirà també per "garantir el manteniment dels serveis públics essencials i la recuperació econòmica, que en aquests moments està seriosament en dubte".





Així mateix, Méndez de Vigo ha explicat que el primer objectiu de l'aplicació de l'article 155, pactada amb el PSOE i Ciutadans, és restaurar la legalitat constitucional i estatutària, així com assegurar la neutralitat institucional i preservar els drets de catalans. "La llibertat, la seguretat i la pluralitat", ha postillat el també ministre d'Educació, qui ha aclarit que la utilització d'aquest article no suposa suspendre l'autonomia de Catalunya.





COMISSIÓ SOBRE L'1 D'OCTUBRE









D'altra banda, el Consell de Ministres ha acordat impugnar davant el Tribunal Constitucional l'acord de la Generalitat de Catalunya del 2 d'octubre pel qual va crear una comissió sobre violació de drets fonamentals durant el referèndum d'independència del dia 1 "com a conseqüència de les accions i omissions" de les institucions de l'Estat.



El Govern central entén que aquest acord vulnera competències exclusives de l'Estat en matèria de Justícia i de legislació processal, així com "molts altres principis" com la presumpció d'innocència i el dret a l'honor, ha dit el ministre portaveu.



Méndez de Vigo ha explicat que aquesta comissió seria "una espècie d'organisme parajudicial" que tindria a més al seu servei a la policia autonòmica catalana "per investigar infraccions comeses per qualsevol poder que no sigui la Generalitat".



En l'acord del dos d'octubre, la Generalitat assenyala que la comissió investigarà actuacions i omissions "imputables a les institucions i òrgans de l'Estat i, de forma particular, de les actuacions del Govern de l'Estat, de la Fiscalia, del poder judicial i de les forces i cossos de seguretat" després dels "fets gravíssims fruit de la violència i la repressió policials".