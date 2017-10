Ciutadans demana retirar el sou a diputats de PDeCAT i ERC

La seva presència a l'hemicicle s'ha reduït a les sessions de control.





El grup parlamentari de Ciutadans ha remès un escrit a la Mesa del Congrés en què demana formalment que procedeixi a retirar el sou als diputats d'ERC i el PDeCAT per les seves reiterades absències del Ple en les últimes setmanes, així com els diners que reben via subvencions als grups parlamentaris.





En el seu text, la formació taronja constata que des que el 20 de setembre els independentistes catalans abandonessin per primera vegada el Ple del Congrés com a protesta davant les detencions de càrrecs de la conselleria d'Economia que estaven tenint lloc aquest dia a Barcelona, la seva presència a l'hemicicle s'ha reduït a les sessions de control.





Per tant, denúncia, els diputats de tots dos partits catalans han "desatès" la resta d'activitats parlamentàries, és a dir, les reunions de la Junta de Portaveus i les comissions.





Fins i tot han retirat a les últimes setmanes alguns punts de l'ordre del dia dels plens que s'han celebrat fins ara. No obstant això, aquesta setmana, tant uns com altres han assistit als tres dies del Ple, tot i que sí que han estat baixa en diferents comissions parlamentàries.





Precisament aquest dimarts, el diputat taronja Toni Cantó va avisar des de la tribuna als parlamentaris del PDeCAT que anaven a demanar que els traguessin el sou, avís que la diputada Lourdes Ciuró va replicar amb una botifarra des del seu escó.





DURANT EL TEMPS QUE ESTIMI OPORTÚ





Davant la voluntat manifestada de mantenir un comportament que és "incompatible" amb els seus deures parlamentaris, Ciutadans considera necessari que la Mesa del Congrés acordi prendre les mesures que consideri oportunes i, si és el cas, la pèrdua del dret a assignació econòmica corresponent a aquells diputats d'ERC i PDeCAT que persisteixin en aquest incompliment, "en l'extensió i durada" que estimi l'òrgan de govern.





Així mateix, els d'Albert Rivera plantegen que es retiri la subvenció que ERC rep com a grup parlamentari i que es treguin de les ajudes que rep el Grup Mixt la part corresponent als vuit diputats del PDeCAT.





Ciutadans justifica aquestes mesures en què el compliment de les obligacions dels diputats "no pot ni ha de tenir caràcter potestatiu", atès que afecta el funcionament ia la "dignitat" de la institució, així com a la feina de la resta de membres de la Cambra.





"Suposa un atac a la funció parlamentària, un menyspreu institucional i una alteració de la funció representativa, que és l'essència del Congrés", afegeixen els 'taronges', que apunten que aquest compliment "a la carta" és en realitat "un incompliment flagrant de la seva primera i fonamental obligació ".





EL REGLAMENT EL CONTEMPLA





Per argumentar la seva petició, Ciutadans recorda que el Reglament del Congrés, en el seu article 99.1, estableix que els diputats podran ser privats, per acord de la Mesa, d'algun o de tots els seus drets quan, de forma reiterada o notòria, deixessin d'assistir voluntàriament a les sessions del Ple o de les comissions.





Per tant, per al partit que lidera Albert Rivera resulta "indubtable" que el Reglament estableix la possibilitat que la Mesa de la Cambra acordi la privació de rebre les assignacions econòmiques a aquells diputats que incompleixin "sistemàtica i reiteradament" el deure d'assistència a les sessions del Ple i de les comissions.





"Especialment -recalca- quan l'incompliment es dugui a terme, com succeeix en aquest cas, amb manifesta vanaglòria i falta de respecte a la resta de membres del Congrés i, cosa que és de més gravetat, als ciutadans espanyols als que tenen a bé representar ".