Ibarra va a "donar suport" el que faci Rajoy en aplicar el 155 per guanyar-li la batalla a l'independentisme

Ibarra dóna suport l'aplicació del 155 a Catalunya.





L'expresident de la Junta d'Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha subratllat que tot i que "ara hi haurà crítiques" sobre el que faci el president del Govern, Mariano Rajoy, a aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya, ell ho va a "donar suport" en "com ho faci, com vulgui fer-ho o com consideri que calgui fer-ho per guanyar-li la batalla a la desraó" de l'independentisme.





Ibarra ha destacat que els que han tingut "responsabilitat de gobiern o" es converteixen "cada dia en més assenyats i més raonables", pel que ha reiterat que "ara hi haurà crítiques" respecte del que faci Rajoy "perquè mai s'ha fet" però "ho ha de fer perquè està assegut a la cadira de president".





En aquest sentit, ha evidenciat que "no hi ha camins marcats, com s'aplica el 155 de la Constitució Espanyola no s'ha fet mai, quan s'apliqui una vegada, la següent veurem quins van ser els errors i les virtuts, però ara no".





L'exregidor extremeny ha incidit que ell "tot el que faci el president del Govern" ho va a "donar suport". "Perquè és com el tema de la lluita contra el terrorisme etarra, jo donava suport sempre al president perquè el que fes, encara que s'equivoqués, ho estava fent pel bé del país i de la Constitució", ha etzibat.





"Per tant, com ho faci (Rajoy), com vulgui fer-ho, com consideri que calgui fer-ho per guanyar-li la batalla a la desraó", ha assegurat Ibarra, tota vegada que ha lamentat el fet de veure al diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya Gabriel Rufián i "gent com Rufián, que són la tercera generació dels extremenys, andalusos, castellans, gallecs que van ser allà (a Catalunya), defensant els interessos de la burgesia".





Unes persones que, segons ha subratllat Ibarra, es parteixen "la cara al carrer davant d'un Puigdemont que tot el que està fent és intentar esquivar l'acció de la justícia", ha etzibat.





"L'oncle (Puigdemont) vol cobrir davant un jutge; quan un jutge li cridi i li digui vostè és un sediciós, dirà: no, no, jo mai vaig dir que es declarava la independència, és més, sóc tan bo que li he dit al poble que cal suspendre-", ha manifestat Ibarra en to irònic.





D'aquesta manera, l'expresident extremeny ha assegurat posar-se "malalt" amb aquesta "situació d'uns milions de ciutadans joves, procedents de l'emigració, defensant els interessos de la burgesia catalana", i ha afegit que "encara que fossin gent que no defensés els interessos de la burgesia catalana i demanessin la independència "també es" posaria malalt ".





Perquè, ha explicat, l'Espanya actual i que "volen destruir" és per la qual van lluitar en la dictadura, ha matisat Ibarra, que ha explicat que es tracta d ' "una Espanya lliure, democràtica i descentralitzada". "Espero que els propers presidents segueixin fent-la sense que siguin obstaculitzats per aquells que des de l'egoisme i la insolidaritat es volen marxar", ha rematat.





EL PSOE "ESTÀ PRESTANT UN ENORME SERVEI A ESPANYA"





D'altra banda, preguntat per l'acostament entre el PSOE i el PP davant la situació a Catalunya, Rodríguez Ibarra ha recordat que quan ha hagut de "criticar" el PSOE ho ha fet, però ha considerat que aquest partit "ara està prestant un enorme servei a Espanya ".





"Perquè podent-quedar a la barrera, que era el més senzill, ha decidit entrar a la sorra i donar suport al president i al Govern", ha ressaltat, per tal com ha apuntat que l'actual Executiu central és el "que té menys suport parlamentari que mai ha tingut un Govern en Democràcia ", això és, una" exigua majoria per fer front a 72 diputats catalans que han apostat per la independència ", ha dit.





Per això, Ibarra ha destacat "que hi hagi un partit com el PSOE", el qual, ha afirmat, ha "decidit fer cas al nostre antic president Ramón Rubial que deia que el patriotisme del partit consisteix a fer el possible per ajudar els ciutadans i la democràcia ".





Així, ha valorat que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, estigui "seguint aquesta màxima" i "donant suport al Govern en una cosa que és absolutament legítim, que és l'obligació d'un Govern de fer complir la llei davant del desafiament independentista que no té cap raó de ser encara que fossin majoria ", ha etzibat.