CCOO i UGT demanen diàleg per evitar que 'Procés' afecti l'ocupació turística

Han expressat la seva preocupació sobre la situació actual.





CCOO i UGT han reclamat avui "diàleg" a les institucions per evitar que la crisi catalana, que ja afecta les reserves turístiques a Catalunya segons el sector i el propi Ministeri de Turisme, Energia i Agenda Digital, tingui efectes negatius sobre l'ocupació turística a aquest mercat, i per extensió, en el conjunt de l'activitat turística a Espanya.





Així han expressat la seva preocupació per l'actual situació d'incertesa tant el secretari d'Acció Sindical de FeSMC-UGTS, Sants Nogales Aguilar, com el secretari general de la Federació de Serveis de CCOO, José María Martínez López, en la Conferència sobre treball decent i turisme socialment responsable, organitzat per l'Organització Mundial del Turisme (OMT) i l'Organització Mundial del treball (OIT).





L'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Exceltur, ha xifrat en 405.000 els llocs de treball en joc a Catalunya "en cas d'un escenari de confrontació", i en 1.200 milions d'euros de pèrdua en el volum de negoci a final de l'any si aquesta situació es perllonga, el que suposaria una caiguda del 30% de l'activitat turística catalana.





L'Organització Mundial del Turisme (OMT) i Organització Internacional del Treball (OIT) s'han reunit avui a Madrid als principals representants sindicals del sector de l'hostaleria i el turisme per debatre sobre la precarietat laboral, en un acte emmarcat en l'Any Internacional de l' Turisme Sostenible per al Desenvolupament 2017.





Al voltant de 150 participants, procedents de sindicats, sector privat i institucions públiques s'han donat cita per debatre com avançar en l'agenda sobre treball decent en el sector turístic.





A l'esdeveniment, celebrat al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, han assistit el secretari general de l'OMT, Taleb Rifai, que ha obert una jornada marcada per les propostes per articular accions que generalitzin l'ocupació digna en tots els estrats de la indústria turística.





GENERA UN DE CADA DEU LLOCS DE TREBALL EN EL MÓN





"El turisme aporta un de cada 10 llocs de treball al món. No obstant això, està confrontant a importants debats com són la qualitat dels llocs de treball creats, la convivència amb les poblacions locals o els aspectes ambientals que requereixen ser abordats per assegurar que el turisme beneficia el conjunt de les societats ", ha afirmat el director de l'oficina de l'OIT per a Espanya, Joaquín Nieto.





El secretari general d'Hostaleria i Turisme d'UGT, César Galiano, ha demanat una marc per al mercat laboral "no regulat" derivat de la digitalització.





"La digitalització està portant precarització de les condicions de treball, generant una majoria mal formada, precària i sotmesa a una contínua rotació dels llocs de treball". "No podem consentir pobres amb treball en el sector turístic", ha criticat.





Un altre dels ponents, l'advocat laborista FeSMC-UGTS, Bernardo García, ha lamentat així mateix el "gran deteriorament en la capacitat d'actuació" de l'OIT causa de la "falta de mitjans materials i adaptació del seu treball a algunes mesures legislatives que limiten seva capacitat de control ".





"Es dóna la paradoxa que els convenis col·lectius s'estan convertint en eines de precarització del treball", ha afegit.





La cap de la Unitat de turisme de l'OIT, Mariàngels Fortuny, ha lamentat la "baixa presència sindical" existent en el sector turístic a causa de la prevalença de "pimes i joves poc qualificats".





BIAIX DE GÈNERE EN EL SECTOR





Una altra de les línies generals de cada un dels ponents ha estat la precarietat laboral de les dones en un sector en què són majoria, però que "només un de cada tres llocs de direcció estan ocupats per dones", segons ha recordat la secretària de salut laboral i previsió social de la Federació de Serveis de CCOO, María Ángeles Balue Marín.





Balue ha recordat que "tot i que el sector ocupa més dones que homes, aquests cobren més i el 72% dels contractes amb jornades a temps parcials i, per tant, amb menys qualitat". "A la dificultat de la dona per arribar a llocs de treball directius", ha detallat, "afavoreix la bretxa salarial".





Des de la OIT, Fortuny ha convingut que la segregació horitzontal -dones mal remunerades en un sol estament professional-i vertical -dones que no poden ascendir en la seva carrera professional- són dos dels reptes més importants als quals s'enfronta el sector.