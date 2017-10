El Parlament ha de fixar el dilluns el ple que pot declarar la independència

La Junta de Portaveus estableix el contingut dels plens.





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocat oficialment per al dilluns a les 10.30 hores la reunió de la Junta de Portaveus que fixarà l'ordre del dia del pròxim ple, en què JxSí i la CUP preveuen abordar la declaració d'independència.





Aquesta convocatòria certifica que el ple per la independència no es farà aquesta setmana i que se situarà a partir de la propera, ja que és la Junta de Portaveus l'encarregada de fixar la data i el contingut dels plens.





Segons l'ordre del dia de la reunió, serà en el segon punt de la Junta de Portaveus quan els grups abordin el contingut del pròxim ple: JxSí i la CUP estudien convocar com un Debat de Política General o com un debat monogràfic.





Tots dos tipus de ple permetrien no haver d'explicar amb antelació que es vol portar la independència al ple i evitar així el Tribunal Constitucional (TC): en un ple ordinari cal detallar prèviament quines iniciatives es van a votar.





En canvi, tant un Debat de Política General com un debat monogràfic culminen amb la votació de resolucions que els grups presenten sobre la marxa, en el transcurs del ple.





JxSí i la CUP estan perfilant com acabaran reactivant formalment la independència: el president Carles Puigdemont va proposar per primera vegada aquest dijous que el Parlament voti la declaració formal de la independència si el Govern materialitza l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Ara els grups independentistes debaten si cal votar la declaració en si mateixa o algun text que demostri l'aval del Parlament a la independència a través d'una resolució votada al ple.





Els 'comuns' ja han dit que no votaran una declaració d'independència pel seu component unilateral, però si s'obririen a donar suport a una resolució que al·ludís a l'inici d'un procés constituent.





La llei del referèndum sosté que, després de guanyar el 'sí' a la votació de l'1 d'octubre, la independència s'ha de declarar sense cap votació parlamentària perquè l'última veu la té la ciutadania, i la CUP és partidària d'respectar aquest punt.





DIMARTS: REUNIÓ DE LA TAULA





Després de la reunió de la Junta, Forcadell també ha convocat per dimarts a les 10 hores una reunió de la Mesa del Parlament, que és l'òrgan que acabarà de tancar els detalls del ple.





No obstant això, el ple no quedarà formalment convocat fins que la presidenta ho comuniqui a tots els diputats per carta indicant l'hora i el motiu.