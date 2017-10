Abertis deixa enrere els preus de 'guerra' d'opes

No obstant això, Atlantia ja analitza una millora de la seva oferta.





Abertis ha marcat aquest divendres un nou màxim històric en borsa en tancar la sessió per sobre de la cota dels 19 euros per acció, preu que a més supera els que s'ofereixen a les ofertes amb què Atlantia i ACS han obert una 'guerra' d'opes pel grup de concessions.





En concret, la companyia que dirigeix Francisco Reynés va tancar la jornada borsària a 19,06 euros per acció, després de pujar un 1,491%, un preu que suposa valorar l'empresa en 18.876.000 d'euros.





El nou màxim històric de cotització d'Abertis està un 1,6% per sobre del preu de 18,76 euros per acció que s'ofereix en l'opa que ACS, a través del seu constructora alemanya Hochtief, va llançar aquest dimecres per l'empresa d'autopistes i satèl·lits.





Així mateix, és un 15,5% superior a l'import de 16,50 euros que, al seu torn, la italiana Atlantia proposa a l'OPA que tenia formulada i que ara competeix amb la del grup presidit per Florentino Pérez.





No obstant això, Atlantia ja analitza una millora de la seva oferta, que presentarà en els pròxims mesos, a l'assegurar que compta amb capacitat financera per a això.





Abertis segueix encadenant rècords de cotització en tant la 'guerra' d'opes oberta per la companyia ha quedat ara en suspens durant almenys els dos o tres mesos que portarà a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) analitzar i autoritzar l'oferta de ACS.





Un cop aquesta opa s'aprovi, el supervisor ha d'establir un període d'acceptació d'un mes simultani per a les ofertes que segueixin vigents en aquell moment. El consell d'Abertis haurà llavors pronunciar-se sobre les propostes.





Després de la nova pujada, Abertis acumula una revaloració en borsa del 41,2% en el que va d'any, del 23,8% des que a mitjans del passat mes d'abril Atlantia notifiqués públicament el seu interès pel grup de concessions espanyol participat per Criteria CaixaHolding.





INVERSIONS TAMBÉ RÈCORD





La companyia, que aquest proper dilluns, 23 d'octubre, publica els seus comptes trimestrals, afegeix a aquesta revaloració la inversió rècord que ha emprès per créixer i augmentar la seva cartera de negoci, que al tancament del juny ja sumava 2.800 milions d'euros.





Aquest import supera la previsió inicial per a tot l'any (d'uns 2.300 milions) i l'executada en tot 2016 (uns 2.600 milions). A més, ha permès al grup, entre d'altres fites, controlar el 100% de la seva filial d'autopistes francesa i el 90,7% d'Hispasat.





En la banda oposada, a tancament del passat mes de juny, la companyia suportava un endeutament financer net de 15.984.000 d'euros, un 11% més que al començament d'any.