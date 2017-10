El 'Gran Recapte' del Banc d'Aliments necessita 25.000 voluntaris

Suposa el 25% dels aliments que el 'Bancs dels Aliments' necessita anualment.





La IX edició del Gran Recapte, impulsada pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya, ha fet aquest divendres una crida als catalans a inscriure com a voluntaris per arribar als 25.000 que necessita per cobrir els més de 2.500 punts de recollida que desplegarà l'1 i 2 de desembre.





L'organització ha explicat que els voluntaris poden registrar a la web ' www.granrecapte.com ', i ha lamentat que la iniciativa no disposa encara de cap nau a Barcelona en la qual poder classificar els aliments recollits, tot i que espera poder solucionar aquest aspecte clau per a la logística abans de la campanya.





Prenent aquest any el lema 'Tones de voluntat', la recollida massiva d'aliments bàsics té l'objectiu de "contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones en situació de pobresa", segons el director del banc d'aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha explicat l'organització del Gran Recapte aquest divendres en un comunicat.





El Gran Recapte suposa el 25% dels aliments que els Bancs dels Aliments necessiten anualment, i han assenyalat que en l'actualitat atenen 209.441 persones a Catalunya, i han cridat a no abaixar la guàrdia davant la disminució d'usuaris en els últims dos anys perquè encara són centenars de milers els que no poden accedir a una dieta suficient, segura i saludable.





"L'aparent millora de l'economia no es tradueix en una disminució de la pobresa ni de les situacions de precarietat que pateix una bona part de ciutadans", ha assenyalat Fatjó-Vilas.