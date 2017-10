El Rei: "Espanya ha de fer front a un inacceptable intent de secessió"

El Rei Felip VI ha subratllat aquest divendres que Espanya "ha de fer front a un inacceptable intent de secessió en una part del seu territori nacional", i que "el resoldrà per mitjà de les seves legítimes institucions democràtiques, dins el respecte a la nostra Constitució i atenint-se als valors i principis de la democràcia parlamentària ".





En el seu discurs durant la cerimònia de lliurament dels Premis Princesa d'Astúries, el cap d'Estat s'ha referit així a la situació de Catalunya, la vigília que el Consell de Ministres posi en marxa l'article 155 de la Constitució perquè les institucions catalanes compleixin amb la legalitat.





Aquest any el premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia ha estat per a la Unió Europea i El príncep Felip ha volgut agrair expressament la presència al teatre Campoamor dels presidents del Parlament, del Consell i de la Comissió Europea, a més del president del seu Tribunal de Justícia.





"Simbolitza el compromís, el suport i la solidaritat de les institucions europees amb Espanya, amb el nostre sistema constitucional i amb el nostre Estat social i democràtic de Dret", ha argumentat.





El Rei ha volgut mirar també al futur, afirmant que "l'Espanya del segle XXI, de la qual Catalunya és i serà una part essencial, s'ha de basar en una suma lleial i solidària d'esforços, de sentiments, d'afectes i de projectes", que segueixi "alimentant" la "vocació universal" d'Espanya i el "legítim orgull de pertànyer a la gran realitat democràtica que és Europa".





De fet, ha assenyalat que "cap projecte de futur es pot construir basant-se en trencar la convivència democràtica" i "cap projecte de progrés i llibertat es sustenta en la desafecció, ni en la divisió, sempre dolorosa i punyent, de la societat, de les famílies i dels amics ". "Cap projecte pot conduir a l'aïllament o l'empobriment d'un poble", ha advertit.





"NO VOLEM RENUNCIAR Al QUE JUNTS HEM CONSTRUÏT"





El cap de l'Estat ha recordat la "decisió sobirana" dels espanyols de "conviure junts en democràcia", compartint "èxits i fracassos, triomfs i sacrificis", que han unit als espanyols "en alegries i sofriments".





"No ho podem oblidar. Com que no volem ni podem renunciar al que junts hem construït, sumant les aportacions de tots, que constitueix un valuosíssim llegat que a tots i cada un ens pertany per igual", ha emfatitzat.





I ha afegit que això "ha estat possible gràcies a una Espanya fonamentada en el desig sincer de convivència i d'entesa", però també "en el respecte de les normes i de les regles de la democràcia" i "en reconèixer amb grandesa i generositat els errors del passat per no caure de nou en ells ".





Aquests, anys, ha insistit, han estat d'una Espanya en la qual tots els seus ciutadans, independentment de les seves idees o els seus orígens, "tinguessin l'oportunitat de trobar el seu lloc en pau i llibertat, sense temors ni pors a la imposició ni a la arbitrarietat, allunyats de la rancúnia i les fractures ".





També una Espanya "oberta i solidària", en la qual tots els espanyols poguessin reconèixer i en què "els pobles que la integren veiessin protegides, reconegudes i respectades les seves llengües, les seves cultures, les seves tradicions i les seves institucions", com "veritable patrimoni "que identifica i enriqueix a tots.





El príncep Felip ha recalcat que aquests són precisament els valors que van estar en la raó de ser de la UE, i fan que el projecte europeu, al seu torn, formi part "de l'ésser d'aquesta Espanya", una Unió que "transcendeix als Estats "amb respecte a totes les identitats i sensibilitats i que segueixi avançant" cap a una major integració i convergència ", que és" el signe "dels actuals temps.





DEMOCRÀCIA I ESTAT DE DRET SÓN INDISSOCIABLES





Igual que la UE ha estat "referent" per a Espanya i per a la consolidació de la seva democràcia, ha incidit que Espanya serà per a la UE "un pilar essencial de suport i lleialtat" davant els desafiaments que afronta, amb respecte a "les regles de convivència "i basant-se en" tres principis europeus que també són indissociables: la democràcia, els drets fonamentals i l'Estat de Dret ".





"En aquests temps durs i difícils que vivim, cal més que mai reivindicar els principis democràtics en què creiem i en què se sustenta la nostra vida en comú", ha dit al final del seu discurs, afegint que els actuals "són temps per a la responsabilitat "i que els ciutadans" s'ho mereixen ".





Els ciutadans, ha finalitzat, "volen conviure i progressar en pau i que diàriament ofereixen un exemple de sacrifici, entrega i compromís amb el seu país".





El Rei ha recordat que la UE va néixer per tornar als ciutadans "l'esperança d'una vida digna, regida per la llibertat, la democràcia i el Dret" i és un projecte destinat a que els propis ciutadans mai es permetin "donar o pas enrere , cap al sectarisme, l'arbitrarietat i la divisió, cap a l'horror ".





SOLIDARITAT AMB ELS AFECTATS PELS INCENDIS





En un discurs que ha començat expressant la seva solidaritat amb els milers d'afectats pels incendis al nord-oest d'Espanya i Portugal, i retent homenatge als que han treballat per extingir-los, el seu homenatge als premiats li ha permès elogiar "la col·laboració sincera, el treball en equip i la unitat de propòsits ".





Així ha estat en el cas del Premi d'Investigació Científica i Tècnica, que ha recaigut en la Col·laboració LIGO, i en el d'Esports, la selecció neozelandesa de rugbi All Blacks, en què ha destacat les virtuts de "joc net, companyonia, solidaritat, educació, respecte "i" exemple de diversitat, fusió i cultures i tradicions ", un exemple per als nens i joves.





El príncep Felip ha elogiat la "passió i la generositat" d'Archer H. Huntington, fundador el 1904 de la Hispanic Society, entitat que ha rebut el premi de Cooperació Internacional, com a representació de "els ideals d'unitat en la diversitat i de cultiu i protecció de la tradició i la història ".





Al grup humorístic argentí Les Luthiers, premi de Comunicació i Humanitats, els ha agraït "tantes hores de riure i bon humor" basats en "moltes dosis d'observació intel·ligent i molta, molta cultura", sense oblidar un record per als morts integrants Daniel Rabinovich i Gerardo Masana.





En el cas de la premiada de Ciències Socials, la pensadora britànica Karen Armstrong, ha destacat la importància que té per a ella la "compassió" i la seva transformació en una "força clara, lluminosa i dinàmica" per així "transcendir a l'egoisme".





I sobre l'escriptor Adam Zagajewski, Premi de les Lletres, ha recordat que va patir "el dolor de la separació, de la violència, la guerra i l'exili" i com ell mateix diu que "una de les seves pàtries és la veritat".





Finalment, s'ha referit al premiat de les Arts, William Kentridge, com un mestre del dibuix que "s'endinsa en l'esperit humà" que, després de conèixer de prop "la injustícia de l'apartheid i el dolor patit durant anys pels seus compatriotes sud-africans ", ha sabut" reflectir aquesta experiència i la seva consciència d'home blanc privilegiat en una obra intensa, compromesa i valenta ".





Els Premis, ha dit el Rei, inspiren "esperança" i mostren "el profund significat tant de la llibertat creadora, de l'amor al coneixement, a l'art ia la cultura, com de la solidaritat i la justícia", a més de donar "testimoni de la importància de l'esforç, de perseverar en el bon camí per culminar les obres valuoses, les que més duren i mereixen la pena ".