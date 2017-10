Baltasar Garzón creu que l'aplicació del 155 no ha de "eliminar l'autogovern de Catalunya"

L'exmagistrat de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón ha assegurat que l'aplicació de l'article 155 per part del Govern central a Catalunya "ha de preservar l'autogovern a Catalunya, no anul·lar-ni eliminar-lo".





Garzón ha assenyalat que el convenient seria que aquesta aplicació no fos "massa coercitiva" i que hauria de tenir una "aplicació gradual amb la menor incidència possible".

"No es tracta d'eliminar a oponents polítics i segrestar la voluntat del poble català, no se'ls pot deixar sense la representació que democràticament es va triar", ha manifestat.





En aquest punt, ha demanat "moderació" perquè, en cas contrari, "la confrontació portarà a una polarització molt més gran", segons ha subratllat.





Al final, sobre el consell de Ministres d'aquest dissabte per determinar les mesures, l'exjutge de l'Audiència Nacional ha declarat que ni el Govern "sap fins on arribar" ja que, al seu entendre, el 155 es va redactar "per no aplicar-se ".





Pel que fa a la gestió del contenciós català des del punt de vista judicial, Garzón ha manifestat que "s'ha utilitzat la via judicial d'una manera no necessàriament eficient i necessària" i que ha hagut "una sobreactuació". "Es podia haver reconduït amb els òrgans judicials de Catalunya", ha postil·lat.