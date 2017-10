Fundació Campalans: "90.673 persones amb dret a la dependència no cobren cap prestació"

Han fet una incidència en la necessitat de l'habitatge de protecció oficial.





La Fundació Rafael Campalans ha assegurat aquest divendres que a Catalunya hi ha 90.673 persones amb dret a la dependència que no cobren ni reben cap tipus de prestació, i ha remarcat: "Si la llista d'espera es enjugase al mateix ritme que s'està eixugant fins ara trigaríem 416 anys en què no hi hagués cap català amb dret a la dependència sense aquesta prestació ".





Després de presentar 'Informe Social. L'escenari després de dir la crisi ', l'integrant del patronat de la institució i diputada del PSC, Eva Granados, ha assegurat que la dependència és un "cas paradigmàtic" de política pública que l'administració no està prioritzant, tot i els tres anys de creixement econòmic i creixement dels ingressos públics.





Ha afirmat que en termes econòmics ja no es pot parlar de crisi, ja que Catalunya porta diversos trimestres creixent i disminueix l'atur, però que es mantenen "moltes desigualtats".





Granados ha subrayat que s'està produint una sortida desigual de la crisi amb dificultats per a determinats col·lectius, i ha remarcat que l'actual "situació d'inestabilitat política, inestabilitat econòmica, farà més difícil i pot agreujar les condicions perquè aquestes persones puguin sortir" de la desigualtat.





L'informe de la Fundació Campalans sosté que la reforma laboral ha generat l'augment de la desigualtat social i "ha contribuït en gran mesura a la precarització del treball".

HABITATGE PROTECCIÓ OFICIAL





Granados ha fet una especial incidència en la necessitat de l'habitatge de lloguer de protecció oficial, en un àmbit en el qual els joves es troben en gran vulnerabilitat: un 76% dels joves catalans d'entre 16 i 29 anys i un 22, 5% d'entre 30 i 34 anys resideixen a la casa dels pares.





L'informe també assenyala que la despesa pública educativa a Catalunya suposa la inversió pública "més baixa" de tot Europa i de tot el món desenvolupat en proporció al PIB, i ha lamentat que les llars d'infants no reben inversió pública.





La Fundació Campalans també recorda al seu informe que 1.654.900 persones es troben en situació de risc d'pobrez a i / o privació material severa.