DIRECTE | Consell de Ministres extraordinari per aprovar el 155

Directe 24h





En el Consell de Ministres extraordinari s'ha aprovat aquest dissabte 21 d'octubre les mesures a l'empara de l'article 155 de la Constitució per "restaurar la legalitat" a Catalunya, "recuperar la convivència pacífica" i "frenar la deterioració de la inseguretat política i jurídica".









A les 13.00, compareix el president del Govern, Mariano Rajoy, per adonar de les mesures adoptades en aplicació del 155, informen fonts de la Moncloa.





Directe 3/24





Aquestes són les justificacions jurídiques que ha donat el Govern central.





DIÀLEG





Així ho va explicar el portaveu del Govern i ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, poc després que Carles Puigdemont respongués al requeriment del Govern reiterant la seva oferta de diàleg sobre Catalunya i plantejant la possibilitat que es declari la independència: "El Parlament podrà procedir a votar la declaració formal de la independència que no va votar el 10 d'octubre ", ha dit en la seva carta al president català.





Minuts després de conèixer la resposta de Puigdemont, l'Executiu va difondre un comunicat confirmant que continuarà amb els tràmits previstos a l'article 155 de la Constitució per "restaurar la legalitat en l'autogovern de Catalunya". Amb aquest objectiu convocarà el proper dissabte un Consell de Ministres extraordinari per aprovar les mesures que elevarà al Senat.





Per quee responsables de Govern i PSOE s i van reunir per tancar "definitivament" aquestes mesures a l'empara de l'article 155. Aquests dies ja hi ha hagut trobades prèvies en la mateixa direcció, ja que Mariano Rajoy es va entrevistar dimarts amb el líder socialista, Pere Sánchez, i dimecres ho va fer amb el president de Ciutadans, Albert Rivera.





Govern i PSOE es van reunir per ultimar mesures.





NEGATIVA A RESPONDRE CLAR





El portaveu del Govern i ministre d'Educació, Cultura i Esport, Iñigo Méndez de Vigo, va sostenir haver "constatat" la "negativa del president de la Generalitat" a atendre el requeriment que li va ser remès el passat 11 d'octubre i en el qual es li reclamava que informés de "forma clara i precisa si alguna autoritat de Catalunya havia procedit a declarar la independència" d'aquesta comunitat.





Davant l'absència de resposta "clara i precisa" l'Executiu "entén que no s'ha contestat al seu requeriment" i, per tant, continuarà amb els tràmits previstos a l'article 155 de la Carta Magna per "restaurar la legalitat" a Catalunya .





Pel que Méndez de Vigo va indicar que en el Consell de Ministres extraordinari d'aquest dissabte s'aprovaran les mesures que s'han d'elevar al Senat per "protegir l'interès general dels espanyols", entre ells, "tots els ciutadans de Catalunya".





SUPORT D'PSOE I Ciutadans





El suport de PSOE i Ciutadans ha estat necessari per consensuar una resposta comuna al desafiament secessionista. Méndez de Vigo va lamentar l'actitud dels responsables de la Generalitat de "buscar deliberada i sistemáticamete l'enfrontament institucional, tot i el mal que s'està causant a la convivència" en aquesta comunitat.





El ministre portaveu també va destacar la "flagrant violació" de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia en les sessions del Parlament català dels dies 6 i 7 de setembre.