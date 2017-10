Quirónsalud i la Universitat Autònoma de Barcelona signen un conveni de col·laboració

Es podran realitzar màsters universitaris de medicina interna.





El Grup Quirónsalud i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han signat un conveni de col·laboració per promoure les relacions de caràcter acadèmic i de recerca entre ambdues institucions.





Això es traduirà en què podran començar a realitzar-se a l'Hospital Quirónsalud Barcelona màsters universitaris en les àrees de Medicina Interna, Ginecologia i Obstetrícia, Oncologia Mèdica i Hematologia Clínica, Cirurgia General i Digestiva, i Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.





El conveni, que tindrà una durada de quatre anys amb possibilitat de pròrroga, estableix que les dues institucions col·laboraran en el desenvolupament de programes de màsters propis, de diplomes de postgrau i de cursos d'especialització, així com en la realització de pràctiques dels estudis de Ciències de la Salut que imparteix la UAB.





Per al gerent territorial d'hospitals privats del Grup Quirónsalud a Catalunya i gerent de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, Germán Barraqueta, "es tracta d'un conveni molt important per a l'hospital, ja que creiem que la docència és un dels eixos essencials dels nostres hospitals, juntament amb l'assistència de qualitat i l'aposta per la investigació ".





A més, gràcies a aquest acord de col·laboració, ambdues institucions busquen fomentar el debat i l'intercanvi de coneixement, així com col·laborar en el desenvolupament de màsters propis, diplomes de postgrau i cursos d'especialització que augmentin l'oferta formativa disponible a la UAB.