Els jutges defensen la independència judicial i neguen que Sánchez i Cuixart siguin presos polítics

Els jutges defensen la independència judicial





L'Associació Professional de la Magistratura, Associació de Jutges i Magistrats Francisco de Vitoria, Jutgesses i Jutges per a la Democràcia i Fòrum Judicial Independent han emès un comunicat arran de l'empresonament dels presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'ANC, Jordi Sànchez.





El comunicat argumenta que "Espanya compta amb un sistema de justícia penal plenament garantista i d'acord amb els estàndards europeus propis d'un estat de dret. Els seus jutges i jutgesses són independents i imparcials. El Conveni Europeu per a la protecció dels drets humans, del qual el nostre país forma part, reconeix el dret a un jutge independent i allunyat dels interessos de les parts en litigi. A aquest efecte, hi ha mecanismes legals en el nostre ordenament per apartar del coneixement d'un cas concret al jutge en qui concorri alguna causa que li impedeixi l'exercici imparcial de la funció jurisdiccional. I totes les resolucions judicials han d'estar fundades en dret i són revisables per un tribunal superior".





"En el nostre sistema judicial qualsevol persona privada de llibertat ha d'estar-ho d'acord amb el dret, estant exclosos els presos per raó de les seves creences o idees polítiques. En cap cas es pot parlar, doncs, de "presos polítics" al nostre país"; asseguren les quatre associacions signants en relació a les mesures cautelars acordades per la Jutgessa del Central d'Instrucció nº 3 de l'Audiència Nacional pel que fa als presidents de Òmniun Cultural i de l'ANC.





"Finalment, en una societat democràtica com l'espanyola, la fiscalització pública de l'actuació dels òrgans judicials li preserva davant eventuals actuacions arbitràries, injustes o irraonables", conclou el text.