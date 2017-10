La Taula per la Democràcia convoca una manifestació per la llibertat de Sànchez i Cuixart

Manifestació per la llibertat de Sànchez i Cuixart, dimarts passat a Barcelona





La Taula per la Democràcia ha convocat per aquest dissabte a la tarda a Barcelona una manifestació per demanar la llibertat del president de l'ANC, Jordi Sànchez, i del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, empresonats des de dilluns a la presó de Soto del Real de Madrid.





La plataforma formada per prop de 40 sindicats, entitats socials, culturals i esportives --que inclou l'ANC i Òmnium-- es va constituir dies abans de l'1 d'octubre, va esquivar defensar el referèndum i la declaració unilateral d'independència, i ha centrat les seves reivindicacions a defensar els drets dels catalans i en evitar que es conculquin les seves llibertats.





Després de la seva convocatòria de la vaga general del 3 d'octubre que va mobilitzar centenars de milers de persones, el dissabte tornarà a prendre-li el pols a la mobilització popular amb la llibertat dels dirigents de les entitats independentistes com a motiu; una causa que va unir a 200.000 persones en una concentració a Barcelona convocada dimarts per l'ANC i Òmnium.





La marxa arrencarà a les 17.00 hores de la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó de Barcelona i caminarà fins a la cruïlla amb Gran Via on esperen arribar a les 17.30, esmentar a totes les entitats englobades en el Taula i llegir un manifest a les 18.00, segons l'organització.





Encara es desconeix la persona encarregada de donar lectura a l'escrit, després de la que hi haurà una actuació de Maria del Mar Bonet i es preveu tancar l'acte entonant Els Segadors '.





Segons han explicat fonts de la Generalitat, està previst que assisteixin diversos membres del Govern i, tot i que encara es desconeix si hi haurà el president Carles Puigdemont, sí que hi anirà el vicepresident Oriol Junqueras.





En representació dels partits acudiran Artur Mas, Neus Munté, Marta Pascal, David Bonvehí i Lluís Corominas (PDeCAT); Marta Rovira i Gabriel Rufián (ERC); Gabriela Serra i Carles Riera (CUP); Xavier Domènech, Joan Josep Nuet, Jèssica Albiach i David Cid (CatComú); i Albano-Dante Fachin (Podem), han explicat a Europa Press fonts dels partits.





"INVOLUCIÓ DEMOCRÀTICA DE L'ESTAT"





En la roda de premsa eper a convocar la manifestació, el president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Jordi Giró, ha revelat que el lema serà 'Llibertat Jordi Sànchez. Llibertat Jordi Cuixart. En defensa dels drets i llibertats', i ha lamentat que "en un país democràtic calgui fer una manifestació com aquesta".





El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, confia que el dissabte es superin els 200.000 concentrats de dimarts i, al costat del portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, han clamat per la llibertat de tots dos "presos polítics" i han cridat a participar en la mobilització a tots aquells tenen afecte a la democràcia.





Els secretaris generals d'UGT de Catalunya, Camil Ros, i de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, van considerar que no és una situació normal tenir a dues persones a la presó per les seves idees i va carregar de manera conjunta contra "la involució democràtica de l'Estat".





Ros va defensar que a Catalunya no hi ha cap fractura social i per això demana que en la mobilització de dissabte participi gent de totes les idees, alhora que Pacheco ha posat en valor la pluralitat de la societat catalana i la capacitat de superar les seves pròpies diferències .





La jutge de a Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar dilluns l'ingrés a la presó incondicional sense fiança per a Sànchez i Cuixart per promoure les concentracions del passat 20 i 21 de setembre a Barcelona.