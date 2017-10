La Seminci de Valladolid arrenca aquest dissabte amb l'estrena de 'La llibreria' d'Isabel Coixet

'La llibreria', d'Isabel Coixet, s'estrena aquest dissabte a la Seminci de Valladolid





El llargmetratge 'The Bookshop' (La llibreria), una coproducció espanyola i britànica dirigida per Isabel Coixet i protagonitzada per Emily Mortimer, Bill Nighy i Patricia Clarkson, inaugurarà aquest dissabte, 21 d'octubre, la 62 edició de la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (Seminci).





La pel·lícula, amb la qual Coixet torna després de clausurar la 60 edició del festival amb 'Ningú vol la nit', és una adaptació al cinema de la novel·la homònima de Penelope Fitzgerald que narra la història d'una dona que el 1959, decideix obrir una llibreria en un petit poble d'Anglaterra, enfrontant-se a una dura oposició per part dels seus habitants.





Entre les novetats que inclourà el festival, la secció 'Temps d'història', l'espai que la Seminci dedica al cinema documental des de fa ja 33 anys, inclourà, per primera vegada, curtmetratges documentals, encara que fora de la competició.





Seminci també incorporarà a la seva programació una aposta per la mirada de la dona en el cinema a través del nou cicle 'Supernoves', que projectarà els treballs de les més destacades joves directores de menys de 40 anys, amb els quals han aconseguit situar-se al primer pla de la cinematografia actual.





Es tracta de directores que han dirigit el seu primer llargmetratge en 2016, amb l'excepció d'algunes realitzadores que compten amb una breu trajectòria i entre les que es troben les espanyoles Elena Martín, Carla Simón i Nely Reguera. A totes elles els uneix el "talent" avalat pel reconeixement en festivals i les "bones crítiques", han asseverat els organitzadors.





Una altra primícia d'aquesta nova edició serà la dotació de 6.000 euros que acompanyarà al Premi 'Ribera del Duero' al Millor Director de la Secció Oficial, patrocinada per la Denominació d'Origen Ribera del Duero.





HOMENATGE A L'ESCOLA DE BARCELONA





D'altra banda, Islàndia serà el país protagonista de la retrospectiva que la Setmana Internacional de Cinema de Valladolid realitzarà en la seva LXII edició, del 21 al 28 d'octubre, en col·laboració amb el Icelandic Film Centre.





El cicle estarà integrat per un total de 17 llargmetratges com a mostra del "esplèndid" moment que gaudeix el cinema islandès. I és que, tot i no comptar amb una àmplia producció cinematogràfica, l'èxit d'algunes de les seves produccions ha aconseguit situar a aquest país de poc més de 320.000 habitants en el panorama cinematogràfic internacional.





El tercer cicle de la nova edició del festival retrà homenatge a l'Escola de Barcelona a través d'un cicle que inclourà 15 dels títols més representatius d'aquest moviment cinematogràfic català sorgit en la dècada dels 60 que va suposar la "novetat" d'un cinema "més lluminós" i "boig" en temps d'una Espanya en "blanc i negre".





El cicle, organitzat en col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, projectarà alguns llargmetratges de ficció, documentals i curtmetratges més representatius d'aquest moviment cinematogràfic amb la 'Nouvelle Vague' com a principal influència.





A més, aquesta programació retrospectiva es completarà amb una taula rodona en la qual participaran els directors Gonzalo Suárez, Jordi Grau i Pere Portabella, així com l'escriptor i periodista Mirito Torreiro i el director de la Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau, autors del llibre 'l'Escola de Barcelona: El cinema de la gauche divine'.





JORNADA 'LIVE CINEMA'





En el marc del programa d'activitats paral·leles, el festival organitzarà la jornada 'Live Cinema', una tècnica que consisteix en la realització audiovisual en directe mitjançant la barreja vídeos i música en viu.





La jornada, que tindrà lloc el dissabte 28 d'octubre, dia de la clausura del certamen, inclourà una sèrie de projeccions realitzades en directe, i girarà al voltant de la relació entre el cinema, l'art contemporani, les avantguardes cinematogràfiques, l'experimentació i altres temes relacionats amb la revolució digital i els nous mitjans.