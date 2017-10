Així justifica el Govern central l'aplicació del 155 a Catalunya

El Govern central justifica l'adopció de mesures en aplicació de l'article 155 de la Constitució per la desobediència de la Generalitat a les obligacions que li imposa la llei i pel fet que les seves actuacions "atempten greument" l'interès general d'Espanya.





Així figura en l'exposició de motius de les mesures tractades en el Consell de Ministres d'aquest dissabte 21 d'octubre .





L'Executiu de Mariano Rajoy justifica l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya per la necessitat de restaurar la legalitat, assegurar la neutralitat institucional, mantenir el benestar social i el creixement econòmic i assegurar els drets i les llibertats de tots els catalans.













Aquests són els quatre "grans objectius" que emparen, segons l'Executiu, l'aplicació d'aquest procediment que es planteja "de forma garantista", perseguint en tot cas "assegurar drets i no restringir llibertats".





En aquest document, el Govern central també va a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en una sentència de l'any 2014 diu que l'article 155 "opera com a mesura d'últim recurs de l'Estat davant d'una situació d'incompliment, manifest i contumaç, deliberat o negligent de una determinada comunitat autònoma, que no ha adoptat, primer per pròpia iniciativa i després a instàncies de l'Estat, les mesures oportunes per corregir la desviació en què ha incorregut ".





En una altra sentència de 1981, que cita aquest text, l'alt tribunal qualifica l'article 155 com un dels preceptes constitucionals "conseqüència del principi d'unitat i de supremacia de l'interès de la nació".





En una altra part del document de l'Executiu s'explica "que les pretensions secessionistes estan motivant ja un seriós deteriorament del benestar social i econòmic a Catalunya", havent-se provocat "una progressiva fractura i s'han posat en risc les condicions per al creixement econòmic".





En aquest sentit, cita el trasllat de domicilis socials d'importants empreses catalanes, el dany a l'activitat turística i, en l'àmbit industrial, una disminució en el nombre de comandes d'automòbils, mentre que en el comerç interior s'observa una baixada de les vendes en grans superfícies.