Jordi Pujol Ferrusola, castigat dos mesos a Soto del Real per traficar amb targetes de telèfon

Jordi Pujol Ferrusola





Jordi Pujol Ferrusola, el primogènit de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, no ha recorregut la sanció imposada per la comissió disciplinària del centre penitenciari de Soto del Real (Madrid) després de traficar reiteradament amb targetes de telèfon d'un altre intern al mòdul 4 d'aquesta presó, han informat a Europa Press fonts penitenciàries.





El fill gran de Jordi Pujol ha estat castigat formalment 60 dies per utilitzar els codis de telèfon d'un altre pres, WAOL, que va ser temps enrere el seu company de cel·la. Aquest intern va ingressar el 2016 a Soto del Real i va manifestar davant de la Direcció de Serveis que va cedir a les exigències de Pujol Ferrusola, amb qui reconeix que "discrepava en molts aspectes".





El company de cel·la de Pujol Ferrusola va explicar davant els responsables de Soto del Real que tots dos discutien, per exemple, quan veien la televisió, ja que el fill de l'expresident català li "coaccionava per canviar de canal quan sortien informacions relatives a Espanya".





Tot i que van ser separats de cel·la, després va accedir a cedir-li part del seu contingent de trucades (deu per setmana) i, a canvi, Pujol Ferrusola li va regalar una targeta de telèfon de cinc euros i una altra amb saldo ja utilitzat.





L'intercanvi de targetes de telèfon és un comportament irregular dins del règim disciplinari dels centres penitenciaris, d'aquí que el fill gran de Pujol hagi estat castigat una vegada que els funcionaris ho van sorprendre el 7 d'agost trucant amb codis de telèfon d'un altre intern a les cabines de la planta primera i segona del mòdul 4, tot i que ell ocupa cel·la en la primera.





Pujol Ferrusola va reconèixer els fets davant els funcionaris de la presó després de ser enxampat in fraganti en l'ús dels codis d'un altre pres. No obstant això, aquesta mateixa tarda el van tornar a sorprendre fent ús dels codis d'un altre pres.





Per aquests fets, el fill gran de Pujol ha estat sancionat amb dues faltes greus que impliquen la suspensió d'actes recreatius durant 60 dies. En aquest temps no podrà gaudir d'activitats culturals ni esportives. Les dues faltes s'han justificat per incomplir les seves obligacions com a intern i per haver-se concertat de manera fraudulenta amb un altre intern.