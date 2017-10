Iceta proposa eleccions o un pacte d'Estat per Catalunya al Senat

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha proposat aquest dissabte convocar eleccions al Parlament o anar al Senat per oferir un pacte d'Estat per Catalunya per evitar el "xoc de trens".





En un apunt a Twitter, ha criticat el Govern: "Sortir de la legalitat era provocar el xoc de trens. Per evitar-ho: convocar eleccions o anar al Senat per oferir un Pacte d'Estat per Catalunya".





Ho ha dit mentre se celebra la reunió extraordinària del Consell de Ministres per aprovar les mesures que contindrà l'activació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, i que ha començat a les 10.00 hores.