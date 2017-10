Sánchez demana a Podemos que es distanciï de l'independentisme perquè afectarà els més vulnerables

Pedro Sánchez (PSOE) i Pablo Iglesias (Podemos)





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dissabte a Podemos i als col·lectius d'esquerra que donen suport a les demandes dels secessionistes a Catalunya que es distancïin de l'independentisme perquè la fractura que estan provocant en aquest territori no la pagarà la " aristocràcia "catalana que dirigeixen les institucions, sinó els més vulnerables.





"És d'esquerres posar urnes sense cap tipus de garanties en un país que ha patit durant 40 anys una dictadura? ¿És d'esquerres defensar a un col·lectiu que el que està fent és proclamar la independència com a conseqüència d'una insolidaritat amb altres regions de Espanya pel sol fet que paguen més recursos del que haurien de pagar com a conseqüència de la seva integració a Espanya? ", s'ha preguntat en un míting durant el congrés del PSOE murcià que triarà una nova direcció amb Diego Conesa, acabat d'elegir en primàries, com a nou líder.





BREXIT DE CATALUNYA





"No arribo a veure cap bandera d'esquerra en la causa secessionista", s'ha contestat a si mateix, qualificant el moviment independentista com "el Brexit de Catalunya".





Sánchez s'ha tornat a referir a Podemos per rebatre l'acusació que el PSOE, amb el seu suport al Govern per aplicar l'article 155 a Catalunya, és el PP. Ha explicat que PP i PSOE tenen profundes discrepàncies sobre com ha de ser Espanya, però "cap sobre la integritat territorial del país".