Puigdemont farà una declaració a les 21:00 i anirà a la manifestació d'aquesta tarda

El Govern de la Generalitat en la seva declaració de l'1-O





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà una declaració institucional a les 21:00 d'aquest dissabte des de la Generalitat, sobre l'aplicació de l'article 155 de la Constitució anunciada pel Govern central.





Ho ha anunciat el Govern després del Consell de Ministres en què el president del Govern ha anunciat que plantejarà al Senat el cessament de tot el Govern, i que pretén convocar eleccions a Catalunya en un màxim de sis.





A més, Puigdemont i la resta del Govern aniran a la manifestació que està convocada per la Taula per la Democràcia per a les 17.00 d'aquest mateix dissabte a la llibertat dels presidents de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.