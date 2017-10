Urkullu insta Puigdemont a no empènyer Catalunya a una "escalada que no condueix a cap futur"

El lehendakari, Iñigo Urkullu





El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciat que el Govern de Mariano Rajoy vulgui aplicar l'article 155 de la Constitució "en la seva versió més extrema i d'incerta conseqüència", i ha emplaçat a l'Executiu de la Generalitat a actuar "amb intel·ligència i audàcia "per a" no deixar la destinació de Catalunya en la inèrcia d'una escalada que no condueix a cap futur ".





Urkullu ha realitzat aquesta reflexió en el seu compte de Facebook, després que Rajoy hagi comparegut al Palau de la Moncloa per anunciar que demanarà al Senat, emparant-se en el 155 de la Carta Magna, cessar al Govern en la seva integritat i que ell mateix pugui tenir capacitat de dissoldre el Parlament autonòmic per tal de convocar eleccions en un termini màxim de sis mesos.





El lehendakari ha lamentat que "el Govern espanyol ha posat en marxa una aplicació de l'article 155 de la Constitució en la seva versió més extrema i d'incerta conseqüència". "És una mesura excepcional i desproporcionada que, per molt que ho vulguin justificar amb tot tipus de campanya i acompanyament, no té justificació d'un propòsit de convivència social i política", ha afirmat.





Segons la seva opinió, això "no resoldrà el problema", sinó que "dinamita els ponts, genera més tensió i fractura". "No només no afavoreix una solució, sinó que complica la seva recerca", ha apuntat.





EMPLAÇAMENT AL GOVERN





Per això, ha realitzat una crida al Govern de la Generalitat "a actuar amb intel·ligència i audàcia per no deixar la destinació de Catalunya en la inèrcia d'una escalada que no condueix a cap futur". "Apel·lo a la desescalada plantejada pel propi President en la seva intervenció davant del Ple del Parlament el passat 10 d'octubre", ha subratllat.









Iñigo Urkullu ha manifestat que "aquesta determinació per buscar un futur constructiu i de major abast legítim i social per al poble de Catalunya comptarà amb tot el nostre suport".