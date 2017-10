El Senat es reunirà el divendres 27 al matí i el Govern podrà aplicar el 155 a la tarda

El Ple del Senat es reunirà el divendres 27





El Ple del Senat que aprovarà el permís sol·licitat pel Govern per aplicar diverses mesures a Catalunya tindrà lloc el divendres 27 d'octubre al matí, a les deu, de manera que el Consell de Ministres setmanal que habitualment comença a aquesta hora es reuneixi per la tarda, conclòs el Ple, i les faci ja efectives.





Segons han informat fonts parlamentàries, així conclourà la tramitació a la cambra alta dels procediments a l'empara de l'article 155 de la Constitució per als quals el Govern demana permís al Senat. L'autorització està assegurada amb els vots de PP (149 senadors), PSOE (62), Ciutadans (3), UPN (1) i Fòrum (1), el 81 per cent de la cambra alta. Es dóna per segura la presència del president del Govern, Mariano Rajoy, en aquest Ple del dia 27.





La Mesa del Senat s'ha reunit aquest dissabte per donar entrada a les mesures aprovades pel Consell de Ministres i ho ha fet amb el vot a favor dels quatre membres del PP, els dos del PSOE i el vot en contra de la representant del PNB, contrari a l'aplicació del 155 a Catalunya.





S'ha confirmat que la comissió que debatrà l'assumpte es constituirà el dimarts a les 13 hores i que donarà un termini fins al dijous al matí a Carles Puigdemont, president de la Generalitat, perquè presenti al·legacions o fins i tot acudeixi al Senat a defensar-se.





Serà el temps que transcorri entre la reunió de la comissió de dimarts i la sessió convocada per al dijous, a les 12 hores, de la ponència que decidirà ja el dictamen definitiu a favor o en contra de les mesures (a porta tancada, com totes les ponències). Aquest dictamen encara tornarà a ser debatut en la comissió dijous a la tarda, a les cinc, i s'enviarà ja al Ple de divendres al matí.





El Ple donarà autorització al Govern perquè executi les mesures per a les quals ha demanat permís, el que podrà per tant ocórrer quan acabi la sessió al Senat, el divendres a la tarda.





UN ALTRE TERMINI PER PUIGDEMONT





El vicepresident primer del Senat, Pedro Sanz, ha comparegut en roda de premsa després de la Taula d'aquest dissabte per explicar el procediment i per deixar clar que la cambra alta no pot ja aturar la tramitació del que li demana el Consell de Ministres. És a dir, seguirà endavant fins a desembocar en el Ple de divendres.





La comissió que va discutir l'assumpte serà finalment una barreja de la Comissió General de Comunitats Autònomes i de la Constitucional i estarà formada per 27 senadors com qualsevol comissió ordinària: 15 del PP, sis del PSOE, 2 de Units Podem i un de la resta , ERC, PNB, PDeCAT / CC i Grup Mixt.





Els partits tenen de termini fins dilluns per registrar als seus representants, entre els quals estaran amb seguretat els portaveus de tots els grups excepte el de Units Podem, Ramon Espinar, que no és membre de cap de les dues comissions que es van a barrejar . Cal no obstant això la possibilitat que el seu grup decideixi canviar a algun dels seus membres i permeti la presència d'Espinar.





Aquesta comissió es reunirà dimarts a les 13 hores i obrirà un termini perquè Puigdemont presenti al·legacions o fins i tot acudeixi al Senat, ell mateix o un representant. Dijous, a les 12 hores, es reunirà una ponència per estudiar ia un dictamen; les ponències són grups de treball de menor grandària que es reuneixen a porta tancada. Les seves conclusions passaran de nou a la comissió, prevista per a aquest mateix dijous a la tarda.





RAJOY ACUDIRÀ AL PLE DEL SENAT





El dictamen haurà encara de ser de nou debatut en el ple que es farà el divendres a partir de les deu. Allà també es podran discutir els vots particulars que poden presentar els grups que no estiguin d'acord amb el dictamen de la comissió.





Tot i que no hi ha confirmació oficial del Govern, diferents fonts parlamentàries asseguren a Europa Press que el president, Mariano Rajoy, acudirà al Ple per defensar les mesures per a les quals sol·licita permís al Senat.





Serà una sessió llarga en la que podrà haver dos torns d'intervenció a favor i altres tants en contra, a més que intervinguin els portaveus i fins i tot dels anomenats grups territorials, constituïts dins dels grups parlamentaris entre els senadors d'una mateixa comunitat autònoma.





AJORNADA LA SESSIÓ ORDINÀRIA





La Taula ha acordat també l'ajornament del Ple ordinari previst per al dimarts i dimecres, a petició del PP. Pedro Sanz ha volgut subratllar l'excepcionalitat d'aquesta tramitació, "que és la primera vegada que es posa en marxa", i la necessitat que el Senat posi a disposició d'aquest assumpte "tots els mitjans".





La suspensió del Ple permetrà que la comissió pugui treballar amb "flexibilitat", ha explicat Sanz, si en un moment donat necessita convocar una reunió o si es donés el cas que Puigdemont acceptés comparèixer. El Reglament no permet que les comissions es celebrin a la vegada que els plens, així que es buida el calendari.





Es mantindrà però la celebració de la Junta de Portaveus i la Mesa ordinàries de dimarts al matí. Tindran com a objecte convocar i ordenar el Ple del dia 27.