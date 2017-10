TV3 serà intervinguda pel Govern Rajoy

El Govern central assumirà la gestió dels mitjans públics de comunicació





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha confirmat que l'Executiu assumirà les funcions que tenia la Generalitat de Catalunya sobre els mitjans públics de comunicació, entre ells, TV3.





L'Executiu assegura que en l'exercici d'aquestes funcions es garantirà la informació "veraç, objectiva i equilibrada".





En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què s'han acordat les mesures per a l'aplicació de l'article 155 i preguntat per un periodista de TV3, el cap de l'Executiu ha precisat que les funcions que la Generalitat tenia sobre aquests mitjans públics catalans passaran a tenir-la als nous gestors.





Rajoy ha informat que demanarà al Senat, emparant-se en l'article 155 de la Constitució, cessar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al seu vicepresident, Oriol Junqueras, ia la resta de l'Executiu català.





També reclamarà per a si la capacitat de dissoldre el Parlament i ha anunciat la seva intenció de convocar eleccions en un termini màxim de 6 mesos, tot i que espera que sigui en menys temps.





Les funcions seran assumides per l'òrgan que creu o designi el Govern de la nació i, en principi, seran assumides pels Ministeris.





Concretament, pel que fa als mitjans de comunicació públics, el document remès al Senat estableix que, en l'àmbit del servei públic autonòmic de comunicació audiovisual, l'exercici d'acord amb aquest acord de les facultats de la Generalitat garantirà la transmissió d'una "informació veraç, objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural i també amb l'equilibri territorial, així com el coneixement i respecte dels valors i principis continguts en la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ", tal com estableix l'article 26 de la Llei de Comunicació audiovisual catalana.





COMUNICAT DEL COMITÈ D'EMPRESA





Per la seva part, el comitè d'empresa de TVC ha assenyalat que "durant anys hem reclamat la desgovernamentalització dels mitjans i hem batallat perquè el Parlament es posés d'acord en la reforma de la Llei regressiva de la CCMA que es va pactar el 2012 entre PP i CIU. Quan ja s'havia aconseguit l'acord per unanimitat en la ponència conjunta, la suspensió del Parlament ha fet impossible aprovar-la".





I han afegit que "malgrat els entrebancs per avançar en el model democràtic i plural dels mitjans públics, és intolerable que s'estableixi un control per part del govern de l'estat que, a més, ostenta cotes lamentables d'intervencionisme en els mitjans que controla com fa temps que denuncien els treballadors d'RTVE".