Interior rellevaria Trapero per garantir que els Mossos no tinguin adscripció política

Josep Lluís Trapero arribant a l'Audiència Nacional





El Ministeri de l'Interior preveu rellevar al més gran dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, per garantir a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que la policia autonòmica de Catalunya sigui un Cos "sense adscripció política", segons informen Europa Press fonts governamentals.





El Departament que dirigeix Juan Ignacio Zoido vetllarà perquè, si així ho valida el Senat, d'ara endavant els Mossos "compleixin i facin complir la llei". Aquest serà l'eix sobre el qual girarà el treball del Ministeri en l'etapa excepcional oberta fins que se celebrin eleccions autonòmiques en el termini màxim de sis mesos.





"Es treballarà perquè els Mossos siguin una policia sense adscripció política", subratllen fonts d'Interior consultades per Europa Press, que es remeten a l'aprovació al Senat de les mesures proposades en el Consell de Ministres per no oferir, de moment, "detalls concrets" sobre l'aplicació de l'article 155 pel que fa a la policia de la Generalitat i per garantir la seguretat i l'ordre públic a Catalunya.





Des d'Interior es subratlla que la seva comesa serà treballar per normalitzar la situació a Catalunya dins el marc legal i que el seu objectiu és aconseguir la integració de tots els ciutadans, "siguin o no independentistes". El Govern, emfatitzen les esmentades fonts, vol assegurar els drets i llibertats de tots els catalans.





El més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero, està sent investigat per un delicte de sedició a l'Audiència Nacional. En el marc d'aquesta causa, la magistrada Carmen Lamela ha ordenat l'ingrés a la presó als presidents de les entitats sobiranistes ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, respectivament.





En diferents diligències judicials, la Guàrdia Civil i la Fiscalia han reunit proves per denunciar la passivitat dels Mossos i la seva falta de compliment de les ordres dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per impedir el referèndum l'1 d'octubre suspès pel Tribunal Constitucional.





En el document remès al Senat aquest dissabte, el Govern ha avisat que amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució els membres dels Mossos d'Esquadra poden arribar a respondre penal i patrimonialment si incompleixen les ordres o instruccions dictades per les autoritats designades després de la destitució de la Generalitat, si així ho valida Senat.





El Ministeri de l'Interior "pot dictar instruccions directes i d'obligat compliment als membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya- Mossos d'Esquadra", segons el text a què ha tingut accés Europa Press.





"Els òrgans o autoritats creats o designats pel Govern de la Nació", continua el document, "poden acordar el desplegament de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a Catalunya, coordinant l'actuació de la Policia de la Generalitat de Catalunya- Mossos d'Esquadra".





RESPONSABILITAT PENAL I PATRIMONIAL





El Govern adverteix que, "en el cas que sigui necessari", els Mossos podran ser substituïts per efectius de la Policia Nacional o de la Guàrdia Civil. La plantilla de tots dos cossos ha estat reforçada fins a doblar els gairebé 6.000 agents que presten servei de forma permanent a Catalunya en un desplegament sense precedents.





"L'incompliment de les disposicions, actes, resolucions, instruccions o ordres de servei dictades pels òrgans o autoritats creats o designats pel Govern de la Nació pot ser constitutiu de responsabilitat disciplinària", afegeix l'executiu en un primer terme.





És més, en el cas que es mantingui la desobediència, avisa que "es podrà procedir a la seva exigència, d'acord amb el que disposa la normativa estatal i autonòmica especial que sigui aplicable, sense perjudici de les responsabilitats patrimonials, comptables, penals o d'un altre ordre a què pogués donar lloc".