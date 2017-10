Colau reclama un front democràtic contra el 155 i crida el PSC a no donar suport a la seva aplicació

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat aquest dissabte "un front democràtic" per defensar les llibertats i l'autogovern, després que el Govern hagi anunciat que aplicarà a Catalunya l'article 155 de la Constitució.





En declaracions després de la manifestació per la llibertat dels presidents de ANC i d'Òmnium, Colau ha demanat que el PSC s'inclogui en aquest front comú i ha retret al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que doni suport al president del Govern i líder del PP, Mariano Rajoy, per aplicar el 155.





Colau li ha recordat que "les bases li van triar per dir 'no' a Rajoy, i no a donar-li suport com ha fet ara", i ha demanat al PSC que no doni suport l'aplicació d'aquest article.





Ha titllat d'incomprensible el paper del PSOE, que "ha contribuït a la lluita antifranquista ia la conquesta de la democràcia" a Catalunya i tot Espanya, a més de tenir un paper protagonista en l'autonomia catalana, ha afegit.





Per això, ha insistit en fer "una crida una vegada més el PSOE" ja Sánchez perquè no s'alineï amb el Govern davant del que ha qualificat d ' "involució democràtica que suposa un dels dies més terribles dels últims 40 anys".





CARLES PUIGDEMONT VA RESPONDRE A RAJOY





Ada Colau ho ha lamentat també tenint en compte que la resposta del president de la Generalitat al requeriment del Govern va ser que no va arribar a declarar la independència, de manera que "va fer el pas" de respondre a la pregunta de l'Executiu de Rajoy.





Però "hi ha hagut una resposta absolutament autoritària", amb un "atac als drets i llibertats fonamentals", ha criticat.