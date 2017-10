Núria Parlon dimiteix de l'executiva del PSOE i rebutja el 155

Miquel Iceta i Núria Parlon





Després de signar un comunicat conjunt amb altres alcaldes socialistes, Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet i viceprimera secretaria del PSC ha dimitit del seu càrrec a l'Executiva del PSOE pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Els alcaldes del PSC Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet), Jordi Ballart (Terrassa), Josep Mayoral (Granollers) i Ignasi Giménez (Castellar del Vallès, localitat més petita) han publicat un text conjunt en què demanen al partit que no validi l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució.





Els alcaldes d'aquestes localitats barcelonines demanen "grandesa política des de totes les parts, reconeixent amb valentia els errors" per poder-los superar i per evitar equivocacions més greus.

















Un dels cinc punts del comunicat expressa el seu total desacord al 155, i un altre demana al PSC que "s'oposi frontalment" i no validi en cap cas la seva aplicació, perquè el projecte del partit es basa en enfortir l'autogovern, mentre que el 155 tindria conseqüències que qualifiquen de irreparables.





El tercer punt insta el Govern català a no prendre "cap mesura irreversible i unilateral", inclosa la declaració d'independència, al·legant que no és el moment de prendre decisions que facilitin la ruptura, sinó de tornar a la legalitat de l'Estatut d'Autonomia.





El penúltim punt planteja negociar una solució política, el que implica "congelar totes les condicions prèvies" per parlar sense exclusions ni 'línies vermelles'.





I l'últim punt considera que retirar el 155 hauria de possibilitar una reforma de la Constitució amb tots els grups del Congrés, i "iniciar els treballs a Catalunya per elaborar un nou Estatut".





Per la seva banda, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i dirigent del PSC, Núria Marín, ha demanat aquest dissabte a Carles Puigdemont, que convoqui eleccions per tal d'evitar l'article 155 de la Constitució.





"Em nego a creure que no hi ha més opcions. A Puigdemont li demano per responsabilitat històrica que convoqui eleccions i salvi el nostre autogovern", ha dit en una piulada recollida per Europa Press.