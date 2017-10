Forcadell veu el 155 com un "cop d'Estat" i assegura que el Parlament no farà ni un pas enrere

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell





La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que la càmera no retrocedirà malgrat que el Govern anunciï que s'aplicarà a Catalunya l'article 155 de la Constitució per cessar el Govern i convocar eleccions, el que veu com un "cop d'Estat de facto ".





"No donarem ni un pas enrere" perquè la ciutadania els ha elegit, ha dit en una declaració institucional llegida al costat dels també membres de la Mesa de la cambra Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet (JxSí) i Joan Josep Nuet (SíQueEspot ).





Ha demanat als catalans fermesa i esperança: "Ens comprometem avui, en l'atac més greu a les institucions catalanes des del seu restabliment", a defensar les atribucions del Parlament.





Forcadell ha acusat el president del Govern d'utilitzar fins ara a la Fiscalia i al TC contra la Mesa de la cambra durant el procés sobiranista.





FERMESA DAVANT LES QUERELLES





"Malgrat les querelles ens hem mantingut ferms", de manera que interpreta que el Govern espanyol es disposa ara a retirar al Parlament competències clau, i ha assegurat que no ho permetran.





Ha advertit als catalans que "sense llei, legitimitat ni suport de la societat catalana, pretenen intervenir i dirigir les institucions d'aquest país".





Segons ella, des del Govern central "cauran en la més flagrant inconstitucionalitat" perquè volen acabar amb el Parlament que va triar la gent, passant per sobre de la legalitat, ha dit.





Ho ha justificat "perquè l'article 155 no els permet fer el que pretenen fer, i ho saben".





També ha dit que el president Mariano Rajoy "no és conscient que atacant" a la càmera ataca la gent, que es converteix en la gran víctima del 155 al vulnerar-seus drets, i considera demostrat que a Rajoy no li importa el que pensen , volen i voten els catalans.





La presidenta lamenta que Rajoy "ha anunciat l'execució d'un cop d'Estat de facto" per apropiar --ha dit-- de les institucions catalanes.





Per a ella, el president ho fa per "acabar amb un Govern elegit democràticament" i per censurar al Parlament, també elegit democràticament.





EL 155, UNA IRRESPONSABILITAT POLÍTICA





També ha destacat que Rajoy "va rebre una oferta de diàleg" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en respondre el requeriment del Govern central sobre si hi havia declarat la independència.





Malgrat aquesta resposta de Puigdemont de dilluns, des del Govern central "la resposta va ser l'empresonament" dels president de l'ANC i d'Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, segons ella.





Forcadell els ha definit com a presos polítics, i ha afegit que l'altra resposta de Rajoy a l'oferta de diàleg de Puigdemont és anunciar aquest dissabte el 155, "una enorme irresponsabilitat política".