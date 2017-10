El cop d'Estat ja fa temps que l'han donat els independentistes

Carles Puigdemont i Carme Forcadell; secretisme al Parlament





Ara, quan el govern que presideix Mariano Rajoy s'ha pres seriosament la desobediència del govern català i d'una part del Parlament i ha decidit aplicar l'article 155 de la Constitució espanyola, diuen els afectats, i els seus palmeros que aquests és un cop d'Estat a la democràcia. Els que realment han dut a terme el cop d'Estat han estat ells. Ara sí que utilitzen la democràcia i la Constitució. En què quedem? O només serveixen la seva democràcia, les seves lleis aprovades passant-se la Constitució i l'Estatut per l'entrecuix?





Estaven tan crescuts els actors del procés en comprovar que després de cada pas que han anat donant no passava res. 'Això era Xauxa! Haurien premsat que Rajoy no s'atreviria a prendre la decisió del 155. Però quan algú es creu per sobre de les lleis, quan hi ha provocació rere provocació, quan s'ha generat fractura social, quan s'ha creat preocupació en les empreses, quan els mitjans de comunicació públics només serveixen d'altaveus a l'ideari independentista i no funciona per a tota la ciutadania, alguna cosa havia de fer l'Estat de Dret: fer complir les lleis que els colpistes van jurar o van prometre complir i fer complir.





Puigdemont evoca constantment a l'Estat de Dret, quan s'el està saltant sistemàticament. Caldrà recordar-li que l'Estat de Dret ha de complir una sèrie de normes, entre elles una molt clara: "La llei ha de ser el mandat fonamental: tots els ciutadans, fins i tot els que governin s'han de sotmetre a les lleis i ser jutjats en igualtat de condicions i no es faran excepcions amb cap individu, per molt important que sigui el càrrec que ocupa". Queda clar?





Forcadell afirma que la declaració del 155 ataca als drets del Parlament i els seus diputats. S'oblida que ella no va respectar ni als lletrats del Parlament ni a la meitat dels diputats d'aquest parlament del qual ella és la presidenta. Que potser s'ha quedat sense memòria? Només valen les lleis que pot manipular, tot i que siguin il·legals? La seva actitud en les sessions dels passats dies 6 i 7 va ser la d'una presidenta partidista i autoritària, sense gens de respecte als drets dels diputats que estaven en contra.





La responsabilitat i ser conseqüent amb els seus actes no entren dins del seu "democràcia" tan particular.

La lluita dialèctica ha de dirimir-se en el Congrés dels Diputats, al Senat, en els parlaments autonòmics, a les institucions europees i en els tribunals de justícia. Això és el que haurien d'haver fet els electes i els governants de Catalunya, però no ha estat així. El seu mantra, sempre el mateix: No hi ha democràcia, no hi ha diàleg. Això és un insult a tots els que han viscut les represàlies de la dictadura del general Franco, en què aquest país ha viscut massa anys. Això sí que era una dictadura.





Parlar de presos polítics, cas dels dos Jordis, és un altre mantra. No estan a la presó per les seves idees, estan per saltar-se les lleis, que no ens enganyin. Des que està instaurada la democràcia, només han estat a la presó, per les seves idees, els colpistes del 23-F. L'Estat de Dret, la Democràcia, entre moltes altres coses, garanteix que ningú vagi a la presó per les seves idees.





Les manifestacions dels independentistes estan comportant molèsties a la resta de ciutadans que veuen com els seus drets són vulnerables i, a més de les despeses que suposa i que paguem entre tots, cal no oblidar-ho.





"Els drets d'uns acaben on comencen els dels altres". O és que la resta de la ciutadania només té obligacions? S'està comprovant que sí, el mateix que hi ha un govern que només representa una part dels catalans però que s'atorga la potestat de parlar en nom de tots.