La tartamudesa afecta més els adults que als nens en qüestions emocionals

La tartamudesa pot causar problemes d'autoestima





Els adults pateixen més que els nens el pes emocional de la tartamudesa, segons ha informat el Col·legi Professional de Logopedes de la Comunitat de Madrid (CPLCM) amb motiu de la celebració del Dia Internacional d'aquest problema que afecta el 2 per cent dels adults espanyols i al 5 per cent dels nens menors de quatre anys.





Es tracta d'una dificultat de la parla que comença en la infància i que si no es detecta i es tracta pot tenir importants repercussions en el pla relacional i laboral en l'edat adulta. De fet, molts pacients reconeixen tenir baixa autoestima i por a parlar amb els altres, el que influeix negativament en molts àmbits de la seva vida quotidiana.





"El tractament de la tartamudesa en els adults es complica a causa de factors emocionals, ja que els adults pateixen més el pes emocional de la tartamudesa, però amb una intervenció adequada també es pot aconseguir un domini de l'expressió oral el més funcional, relaxada i fluida possible", ha comentat la logopeda especialista en tartamudesa i col·laboradora activa de la Fundació Espanyola de la tartamudesa, Raquel Escobar.





TRACTAMENT COMBINAT DE LOGOPÈDIA I PSICOLOGIA





En concret, prossegueix, l'abordatge de la tartamudesa en els adults ha de combinar logopèdia i psicologia, ja que, en l'edat adulta, la tartamudesa es caracteritza per la presència de comportaments primaris, que tenen a veure amb les disfluències de la parla, però també amb altres comportaments secundaris que es poden classificar en tres grups: fisiològics (tics, força), verbals (evitacions, substitucions i falques) i emocionals (ansietat, por i baixa autoestima).





Ara bé, l'experta ha comentat que abans de començar a treballar el patró de la parla, cal extingir els comportaments secundaris existents, per la qual cosa els logopedes se centraran en els de tipus fisiològic i verbals. No obstant això, els de tipus emocional, si existissin, haurien de ser tractats per un psicòleg.





"Des del punt de vista de la logopèdia, el tractament es basarà en modificar la velocitat, el volum i els impactes articulatoris, posant interès en suavitzar els inicis del parlar (que és quan es presenten sobretot les disfluències)", ha emfatitzat.





En aquest punt, i un cop adquirit el patró de la parla, cal ajudar-lo i acompanyar-lo en la generalització d'aquest. És a dir, serà necessari realitzar una correcta programació basant-se situacions, persones o temes, de manera que aprendran a comunicar-se de forma més suau i còmoda i guanyaran en seguretat i qualitat de vida.





No obstant això, aquesta logopeda ha aconsellat parlar del problema per normalitzar el trastorn i "dir el que desitja, quan ho desitja i sense limitacions".